Sesc traz à Taubaté Fernanda Takai, no show “Será que você vai acreditar?”

No próximo sábado, dia 25/03, às 20h, o Sesc Taubaté apresenta o show “Será que você vai acreditar?”, com Fernanda Takai.

Depois da incursão pela bossa nova nos últimos anos, Fernanda Takai retorna aos palcos em repertório pop, com destaque para as faixas do álbum lançado em 2020, “Será que você vai acreditar?, finalista do Grammy Latino como Melhor Álbum de Música Pop Contemporânea. Acompanhada de sua banda, a artista comemora também os 15 anos de carreira solo e dá sequência a uma caminhada de 30 anos com o Pato Fu.

Takai apresenta canções como Terra Plana (John Ulhoa), Não Esqueça (Nico Nicolaiewsky) e O Amor em Tempos de Cólera (Virginie Boutaud / Fernanda Takai) que trazem reflexões e beleza na voz da cantora, que pode soar como um necessário momento de paz. Ainda no repertório versões muito pessoais de Love is a Losing Game (Amy Winehouse) e Não Creio em Mais Nada (Totó).

Seu novo álbum foi criado assim que começou a pandemia. A cantora e compositora contou com a parceria do músico e produtor, também seu marido, John Ulhoa, criando e gravando um álbum no estúdio que eles têm em casa. Ele produziu e tocou todos os instrumentos. Direta ou indiretamente, o disco remete aos dias de hoje, a começar por seu título “Será que você vai acreditar? ”.

Sobre Fernanda Takai

É cantora, compositora e escritora. Vocalista da banda mineira Pato Fu há 30 anos, há 15 lançou-se numa carreira solo com repercussão nacional e internacional, chegando a gravar um CD de inéditas com o guitarrista Andy Summers (The Police), em 2012. Lançou 20 álbuns e 9 DVDs. Tem 4 Discos de Ouro, vendeu mais de um milhão de cópias. Artista premiada pela APCA, Grammy Latino, MTV Brasil, Multishow, Revista Bravo!, Prêmio da Música Brasileira, entre outros. Tem 4 livros publicados (Panda Books, Cobogó e SESI) e conquistou um prêmio Jabuti com o livro digital “O Cabelo da Menina”.

Apresentou-se também no Japão, Inglaterra, Portugal, Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Colômbia e Estados Unidos. Participou como convidada de projetos de Rita Lee, Zélia Duncan, Roberto Menescal, Maki Nomiya, João Donato, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Marcos Valle, Duran Duran, Renato Russo, TV Cultura, Rede Globo, Futura e muitos outros.

Participou em trilhas de curtas, longas e documentários como cantora, dubladora e compositora, com trabalhos para Disney, Otto Desenhos (Kikito em Gramado pelo Júri Popular), Jorge Furtado entre outros.

Os ingressos são limitados e estão à venda no site do Sesc Taubaté e nas bilheterias da rede Sesc. Os preços variam entre R$ 30,00 e R$ 10,00. Classificação indicativa 16 anos.

Serviço

Show: “Será que você vai acreditar? ”, com Fernanda Takai

Dia 25/03, sábado, às 20h.

Local: Ginásio

Preços: R$ 30 (Inteira), R$ 15 (Aposentados, Maior de 60 anos, Pessoa com Deficiência, Estudante e Servidor de Escola Pública, com comprovante) e R$10 (Credencial Plena).

Classificação indicativa: 16 anos