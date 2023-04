Aventuras na Páscoa”: um conto encantador chega ao Auditório Cláudio Santoro em Campos do Jordão

A Vanessa Ballet, Hotel Toriba e Ame Campos, com o apoio do Auditório Cláudio Santoro, Fundação Felícia Leirner, ACAM Portinari e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, preparam um evento imperdível para celebrar a Páscoa em Campos do Jordão.

No dia 08 de abril, às 19h30, o Auditório Cláudio Santoro recebe “Aventuras na Páscoa”, um espetáculo que combina teatro e fantasia para encantar pessoas de todas as idades.

Com uma história envolvente e surpreendente, o público é transportado para um mundo mágico, repleto de aventuras e mistérios. Os cenários e figurinos são cuidadosamente produzidos para criar uma atmosfera única e encantadora.

O evento também conta com participações de dois grupos apoiados pela AME Campos,, as Bailarinas de Campos do Jordão e o coral Jovens Cantores de Campos do Jordão.

O melhor de tudo é que a entrada é gratuita! Os interessados em assistir à apresentação podem retirar seus ingressos na Vanessa Ballet, Rua Brigadeiro Jordão, 768, Campos do Jordão-SP.

“Aventuras na Páscoa” promete ser uma experiência inesquecível para toda a família, por isso participe e venha se encantar com este conto incrível. Deixe a magia da Páscoa tomar conta de você!