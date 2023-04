Campos do Jordão completa 149 anos, Confira Programação do Aniversário da Cidade

A cidade de Campos do Jordão, irá completar no próximo dia 29 de abril 149 anos, conhecida por ser um dos principais destinos turísticos do país, a cidade que traz em seu brasão duas datas importantes, a primeira 1874 (ano da fundação de Campos do Jordão) e a segunda, 1934 (ano da emancipação do município), tem uma história densa e muita rica, conheça de forma bem resumida, um pouco sobre cada uma dessas datas.

1874 – Fundação de Campos do Jordão

Campos do Jordão, foi fundada em 29 de Abril de 1874, data em que Matheus da Costa Pinto adquiriu uma grande área de terras na região do Imbiri e baú, de origem portuguesa, Matheus era fazendeiro na cidade de Pindamonhangaba – SP, logo que adquiriu as terras no alto da Mantiqueira, deu início a inúmeras construções, entre elas, um vendinha, uma capela, uma pensão para “respirantes”, uma pousada e uma escola.

Com objetivo de desenvolver a região, Matheus da Costa Pinto, “dava terras para os que queriam construir, e os auxiliava em tudo”. Pelas inúmeras contribuições que Matheus da Costa Pinto deu a Campos do Jordão, ele é tido como o fundador do município, e que por um ponto de referência histórico, as autoridades jordanenses, no ano de 1959 fixaram a data de 29 de abril 1874 como a fundação de Campos do Jordão.

1934 – Emancipação de Campos do Jordão

Foi em 19 de junho de 1934, que Campos do Jordão, realmente se tornou um município, a cidade que até então era um distrito de São Bento do Sapucaí – SP, conseguiu a sua autonomia político-administrativa.

Este é o significado das duas datas inseridas no brasão da cidade, que ao longo dos anos vem de desenvolvendo e encantando seus moradores e visitantes.

Confira programação dos 149 anos de Campos do Jordão

Desfile Cívico

A prefeitura de Campos do Jordão realizará desfile cívico comemorativo ao aniversário de Campos do Jordão com o tema: “Pelo olhar de nossos alunos, o futuro de Campos do Jordão”. Neste ano o desfile será realizado em novo trajeto, o evento que tradicionalmente acontece na Av. Januário Miráglia em Vila Abernéssia, nesse ano de 2023, será realizado na Av. Frei Orestes Girardi, permanecendo em Vila Abernéssia.

A festividade começará às 8h da manhã com o encontro das autoridades para Hasteamento das Bandeiras, em frente à Secretaria de Segurança Púbica (Av. Ademar de Barros, 82). Em seguida, seguirão para a área do desfile, que começa na Av. Frei Orestes Girardi, esquina com a Rua Mário Colla Francisco, e seguirá até o número 1069, praça entre o Banco Santander e o Mercado Municipal.

A concentração ocorrerá na altura do número 1537 a 2001 (Arca de Noé ao Dunga). O novo trajeto é novidade neste importante evento da cidade. O trajeto promoverá maior segurança aos participantes do desfile, além de proporcionar maior fluidez ao trânsito, considerando o feriado de 1° de maio.

O Desfile Cívico de Campos do Jordão, acontece as 9h no dia 29 de abril de 2023, na Av. Frei Orestes Girardi, no trecho compreendido entre os números 2001 e 1069.

Shows gratuitos Parque João Dória Capivari

Nos dias 29 e 30 de abril, o Parque Capivari será palco de diversos shows gratuitos em comemoração aos 149 anos de Campos do Jordão. A Secretaria de Cultura, definiu a ordem das bandas que irão se apresentar, visando criar uma oportunidade para que toda a população possa prestigiar o evento comemorativo. As apresentações contarão com a presença de artistas locais e regionais, promovendo a diversidade cultural da região.

Confira os horários dos shows:

29 de abril (sábado):

16h – Rafael Viola & Dinelson

17h30 – Alquimistas Sonorus

19h – Banda Sonora

20h30 – Samba Joy

30 de abril (domingo):

16h – Leo Schmidt e Banda

17h30 – Rota do Rock

19h – Feeldzz

20h30 – Sirius

1ª Corrida de Aniversário de Campos do Jordão

Ainda em comemoração aa aniversário de Campos do Jordão, no feriado de 1 de maio, será realizada a 1ª Corrida de Aniversário de Campos do Jordão, uma realização do Parque Capivari em parceria com com a 3A Running Sports.

A corrida comemorativa será no dia 01 de maio, às 8h, com corrida de 5Km e 10Km, além da caminhada de 3Km. Para participar é preciso se inscrever pelo site ticketsports.com.br ou topinscricoes.com.br. A entrega dos kits acontecerá no dia 30 abril, em local, data e horário a ser informado pela organização do evento no Instagram.

PREMIAÇÃO

A premiação será assim distribuída: Os cinco primeiros atletas colocados no geral nas categorias masculino e feminino na corrida de 5km e 10km:

1° Lugar: Troféu Masculino e Feminino

2° Lugar: Troféu Masculino e Feminino

3° Lugar: Troféu Masculino e Feminino

4° Lugar: Troféu Masculino e Feminino

5° Lugar: Troféu Masculino e Feminino



Os três primeiros atletas colocados nas categorias masculino e feminino por faixa etária de 10 em 10 anos receberão mini troféu, sendo as faixas etárias definidas desta forma:

10 km

16 a 19 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

20 a 29 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

30 a 39 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

40 a 49 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

50 a 59 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

60 acima Masc. e Fem. 1° 2 ° 3° lugar

5 km

14 a 19 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

20 a 29 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

30 a 39 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

40 a 49 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

50 a 59 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

60 acima Masc. e Fem. 1° 2 ° 3° lugar



Premiação para Jordanenses

1º lugar a 3º lugar 5km e 10km

Masculino e Feminino



As 03 maiores equipes



O Parque Capivari está localizado na Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari, Campos do Jordão/SP, Cep. 12460-000.

A entrada é gratuita e funciona nos seguintes dias e horários: