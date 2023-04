Campos do Jordão está toda enfeitada para a Páscoa e promete encantar o público com desfiles do bondinho

Campos do Jordão está toda decorada e conta com uma divertida programação para quem pretende curtir o feriado na cidade mais alta do país. A “Estação da Páscoa”, em sua segunda edição, terá o ponto alto nesta sexta-feira (7 de abril) e sábado (8), com desfiles do tradicional bondinho a partir do Portal da Cidade – com saídas previstas para as 18h30.

O bondinho sairá do Portal puxando uma Gôndola com decoração de Páscoa percorrendo a linha férrea, com direito a paradas nas estações da Abernéssia e Capivari para apresentações da Banda Marcial (BAMILS).

Nos dias 14 e 15 de abril (sexta e sábado), a programação promete encantar o público com apresentações da Fundação Lia Maria Aguiar, às 16h, na Praça do Capivari. Momentos inesquecíveis para a família inteira!

TIRADENTES – Os desfiles do bondinho voltam para o Feriado de Tiradentes, na sexta (21) com apresentação da Banda Marcial (BAMILS) e, no sábado (22), com apresentação dos Jovens Cantores de Campos do Jordão. Saídas também do Portal, a partir das 18h30, e paradas na Abernéssia e Capivari.

RECREAÇÃO – A linda decoração alusiva à Páscoa começa no Portal e segue por vários pontos da cidade. A Praça do Capivari será parada obrigatória, com direito a um enorme Castelo de Páscoa – de oito metros de altura –, coelhos, casinhas temáticas e até uma miniatura da Maria Fumaça – com linda iluminação noturna. Já na Praça na Abernéssia, a programação inclui atividades recreativas aos sábados para as crianças, como pintura de rosto e muita diversão.

A expectativa é que a cidade receba um público rotativo de cerca de 300 mil visitantes para as festividades da Páscoa – que começou de 31 de março e segue até 23 de abril. A campanha de Páscoa é uma iniciativa conjunta da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Estrada de Ferro e Prefeitura de Campos do Jordão.