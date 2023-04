Campos do Jordão registra o dia mais frio do ano com expectativa de um Feriado de Tiradentes com clima de Inverno

No outono os dias começam a registrar temperaturas mais baixas – foto Tadeu Sales

Campos do Jordão registrou na madrugada desta quinta-feira(20) o dia mais frio do ano, com os termômetros da cidade registrando 8ºC, por volta das 7h43 da manhã o relógio que fica próximo ao Colégio Objetivo na região de Vila Jaguaribe registrava 9ºC.

Embora o inverno só chegue em 21 de junho, faltando ainda 2 meses, no outono é possível pegar dias com temperaturas mais baixas, já que uma das principais características da estação é a redução gradativa das temperaturas diárias, que passam de elevadas a mais amenas, antecipando o período frio que vem na sequência.

Frio deve atrair turistas para o feriado de Tiradentes

Quem for visitar Campos do Jordão, neste Feriado de Tiradentes, a previsão é também de temperaturas mais baixas, os termômetros podem registrar mínimas de 6ºC e máximas de 19º, se acontecer como nos anos anteriores, é justamente durante o final do mês de abril, e próximo do início do mês de maio, que as temperaturas caem bastante, trazendo para a cidade a sensação do inverno.