Feriado da Páscoa 2023 no Parque Capivari em Campos do Jordão

O Parque Capivari está com uma programação especial para quem vai aproveitar o feriado de Páscoa em Campos do Jordão/SP.

A abertura das atrações será na sexta-feira (07), com a Confraria Musical.

No sábado (08), é a vez do grande show da cantora Marisa Monte, se apresentando pela primeira vez em Campos do Jordão, com o espetáculo da turnê “Portas”. Os ingressos estão à venda no site da Eventim.

Neste dia, o Parque estará aberto gratuitamente para o público até às 17h, reabrindo às 18h, somente para aqueles que adquiriram os ingressos. O público do show poderá ainda aproveitar as demais atrações do Parque, como o primeiro modelo de Teleférico misto (cadeira e cabine) da América Latina, Trenó de Montanha, Roda Gigante, Pedalinho, Carrossel, lojas e espaço gastronômico. (Valores cobrados separadamente).

E para fechar o feriado, no domingo (09), será apresentado o teatro “O Segredo do Coelhinho da Páscoa”, com o personagem passeando pelo Parque para todos que quiserem tirar e registrar essa lembrança.

Confira a programação completa:

07/04 (sexta-feira) – Às 15h, Confraria Musical

08/04 (sábado) – Às 20h, Show da Marisa Monte (abertura dos portões às 18h)

09/04 (Domingo) – Às 15h, Teatro “O Segredo do Coelhinho da Páscoa”, com o personagem passeando pelo Parque e tirando fotos com os visitantes.

O Parque Capivari está localizado na Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari, Campos do Jordão/SP, Cep. 12460-000.

A entrada é gratuita e funciona nos seguintes dias e horários: