De tirar o fôlego: 2º Festival Arte no Outono tem encantado o público com apresentações dignas de grandes produções

A estreia da segunda edição do Festival “Arte no Outono – Todas as Vozes” foi marcada pela potência do palco do Auditório Claudio Santoro como espaço plural da arte, enaltecendo a cultura brasileira em suas múltiplas possibilidades e fortalecendo-a com sua diversidade, de forma ampla, inédita e popular.

Realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo por meio da ACAM Portinari, Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, o 2º Festival “Arte no Outono – Todas as Vozes”, acontece aos finais de semana de 06 a 21 de maio, em Campos do Jordão – SP, levando a mistura cultural brasileira à cidade mais alta do Brasil.

Atração mais aguardada da programação, a cantora e compositora Liniker iniciou a sequência de apresentações no sábado, dia 06 de maio, às 19h, com a energia única do show “Indigo Borboleta Anil” – disco-solo vencedor do Grammy Latino 2022 como melhor álbum de música brasileira – transformando o Auditório Claudio Santoro em um universo de luzes, cores e sons. Emocionado, o público vibrou do início ao fim, traduzindo a importância e a grandiosidade de vozes como essa em um Festival na Serra da Mantiqueira – tema também abordado na cerimônia de abertura, que aconteceu minutos antes do show e contou com a presença de autoridades estaduais e municipais.

Mais cedo, às 11h, a Concha Acústica do Museu Felícia Leirner recebeu uma oficina de jogos e musicalização e, às 16h, a apresentação da Camerata de Violões e Camerata de Cordas Friccionadas da Fundação Lia Maria Aguiar, instituição social de Campos do Jordão que atende e transforma a realidade de crianças e jovens de baixa renda por meio da arte e da cultura, oferecendo formação gratuita em música, dança e teatro, além de suporte em saúde com seu novo núcleo.

Já no domingo, 07 de maio, às 11h, quem subiu ao palco do Auditório Claudio Santoro foi a cantora Luiza Possi, comemorando seus 20 anos de carreira em um show inesquecível, embalado por grandes sucessos de sua trajetória e releituras nacionais e internacionais. A cereja do bolo foi um pequeno repertório de “Festa da Luiza”, que fez com que o público levantasse para cantar e dançar.

Um final de semana de revelações e herança musical

A sequência de atrações é marcada por vozes que despontaram na cena nacional nos últimos anos: no sábado, dia 13 de maio, às 19h, quem se apresentou no Festival foi o cantor, compositor e ator Gabriel Sater – filho de Almir Sater – com o show “Noites Pantaneiras”, inspirado em seu 5º EP Erva Doce e no personagem Xeréu Trindade, no remake da novela Pantanal. O espetáculo inesquecível, transportou o público para o universo sertanejo, além de apresentar releituras que fizeram sucesso em novelas e filmes e composições autorais do artista, algumas delas acompanhadas da Orquestra Canto da Viola, de Caçapava – SP.

Ainda no sábado, às 11h, a Concha Acústica recebeu uma oficina que contou a história de Felícia Leirner, uma das maiores artistas plásticas brasileiras e, às 16h, a foi a vez da apresentação do Grupo de Percussão e da Big Band da Fundação Lia Maria Aguiar que encantou o público presente.

Já no domingo, 14 de maio, às 11h, quem agitou Campos do Jordão foram os Gilsons: Francisco Gil, João Gil e José Gil que, assim como Gabriel, também carregam o legado de uma família musical. No repertório, todos os sucessos do trio que estourou nas plataformas digitais e conquistou palcos de grandes eventos como Rock in Rio, Lollapalooza, Coala e Rock the Mountain, além de já ter recebido indicações ao Grammy Latino e Prêmio Multishow.

Unanimidades da MPB para fechar com chave de ouro

Encerrando as apresentações do 2º Festival “Arte no Outono – Todas as Vozes”, no dia 20 de maio, às 19h, Arnaldo Antunes sobe ao palco do Auditório juntamente com o pianista Vitor Araújo, com o show “Lágrimas no Mar” e um repertório que carrega composições do recém-lançado álbum de mesmo nome, além de sucessos da carreira do artista.

Também no sábado, às 11h, uma oficina de confecção de velas aromáticas e às 16h, a Orquestra Livre da Fundação Lia Maria Aguiar encerra as atividades culturais na Concha Acústica do Museu.

Para fechar com chave de ouro, no domingo, 21 de maio, o Menestrel da música brasileira traz seu espetáculo “Pra Te Rever” às 11h. Oswaldo Montenegro se reveza nos violões e piano para apresentar grandes canções de sua carreira, além de lançamentos.

SERVIÇO:

2º Festival “Arte no Outono – Todas as Vozes”

Data: de 6 a 21 de maio de 2023

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão – SP

Valores shows principais no Auditório: R$ 80 inteira | R$ 40 meia | R$ 60 jordanense

Valores atividades culturais na Concha Acústica: Gratuito

Gratuito Classificação do Festival: Livre

Ingressos e mais informações: www.artenooutono.com.br

Informações: (12) 3512-2508 ou pelo [email protected]

Redes sociais: linklist.bio/museueauditorio

