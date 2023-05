GamersBank conheça o novo banco 100% digital

GamersBank é o novo banco 100% digital desenvolvido especialmente para o segmento de jogos, pôquer e apostas esportivas. Trata-se de uma fintech brasileira conhecida por oferecer produtos como o GamersCard e o GamersWallet.

Entre as novidades apresentadas pelo novo banco, já disponível nas lojas Android e iOS, estão uma conta digital sem comissões, uma carteira eletrônica, parcerias com grandes sites e diversos benefícios para os usuários.

O GamersBank oferece soluções de pagamento e serviços financeiros voltados para jogadores de iGaming (pôquer, apostas esportivas e casinos), possibilitando depósitos e saques em plataformas de jogos em tempo real, de forma simples, prática e segura.

À frente de sua criação estão o campeão mundial de pôquer André Akkari, o múltiplo campeão de pôquer Rafael Moraes, os empresários Ênio Bozzano, Devanir Campos, Dangelo Machado e Paulo Gerber, todos com vasta experiência no mercado financeiro e de iGaming.

Os principais serviços do GamersBank incluem:

Conta 100% digital projetada e desenvolvida para gamers e apostadores. Com a aliança dos maiores sites do mundo, o GamersBank surge como uma solução sem comissões e sem burocracia para os usuários, que podem controlar sua vida financeira de forma fácil e segura por meio do aplicativo, que permite pagamentos de contas, transferências, cartão MasterCard pré-pago e inúmeras outras facilidades de uma conta bancária digital.

GBwallet: uma carteira digital rápida e segura que permite ao usuário depositar e sacar fichas de pôquer online em sites parceiros, além de poder enviar e receber PIX de uma conta bancária diretamente no CPF do usuário, incluindo o GamersBank. É uma e-wallet que disponibiliza um cartão digital para os usuários realizarem depósitos em tempo real e começarem a jogar imediatamente. Além disso, também podem solicitar saques a uma taxa super competitiva para sua e-wallet e enviá-los para sua conta bancária sem custo.

GBpay: solução B2B que facilita pagamentos através do PIX (conhecido como “eFX”), voltada exclusivamente para empresas do segmento iGaming, proporcionando transações seguras, rápidas e práticas. Como produto GamersBank, o GBpay promete total segurança e proteção antifraude, além de contar com uma base de clientes ativa.

Embora o GamersBank seja um produto 100% digital, também é parceiro dos principais eventos de pôquer ao vivo no Brasil: Brazilian Series Of Poker (BSOP), Latin American Poker Tour (LAPT) e World Series Of Poker Circuit (WSOP Circuit).

Os clientes GamersBank que participam dos circuitos de pôquer ao vivo podem adquirir ingressos para torneios com suas contas digitais do GamersBank e GBwallet.

Comentário de especialista

Recebemos um comentário muito interessante sobre o GamersBank de um especialista em jogos de azar, o Filipe Pinhão, que escreve profissionalmente sobre sites de casino online portugueses e analisa tudo o que está relacionado com eles.

Segundo ele, a iniciativa é bastante inovadora e traz uma proposta diferenciada ao mercado, ao oferecer uma conta digital específica para jogadores de iGaming. Além disso, destaca que a carteira eletrônica GBwallet é uma ferramenta muito útil para jogadores de pôquer online, permitindo depósitos e saques em tempo real em sites parceiros.

Pinhão também chama a atenção para a parceria do GamersBank com grandes eventos de pôquer ao vivo no Brasil, o que reforça o compromisso da empresa com o mercado e os jogadores. Ele acredita que a solução GBpay pode ser uma excelente opção para empresas do segmento iGaming que buscam praticidade e segurança em suas transações financeiras.

Por fim, Pinhão elogia a expertise dos sócios-fundadores do GamersBank, que possuem ampla experiência no mercado financeiro e de iGaming, e acredita que a plataforma tem um grande potencial para se destacar no cenário nacional e internacional de jogos de azar online. Agradecemos ao Filipe Pinhão pelo seu comentário e opinião sobre o GamersBank.