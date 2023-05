Previsão do Tempo para Campos do Jordão: Sábado 13 de Maio de 2023 – Máxima: 17°C e Mínima: 5°C

A previsão do tempo em Campos do Jordão, para este sábado, dia 13 de Maio de 2022, é de mínimas de 5 graus e máximas de 17 graus e deve apresentar Sol com muitas nuvens

Na parte da manhã a temperatura deve registrar mínimas de 5 graus e máximas de 8 graus, a tarde a previsão é de mínimas de 6 graus e máximas de 11 graus e durante a noite, mínimas de 12 graus e máximas de 17 graus.

A sensação térmica para este sábado deve ficar entre 8 e 17 graus, e ventos que devem registrar uma velocidade média de 13 km/h. O sol irá nascer as 06:26:38 e se por as 17:30:34.

Confira o Meteograma para o período: