Shows de Arnaldo Antunes & Vitor Araújo e Oswaldo Montenegro encerram o 2º Festival Arte no Outono – Todas as Vozes, em Campos do Jordão

O 2º Festival “Arte no Outono – Todas as Vozes”, em Campos do Jordão (SP), uma realização do Museu Felícia Leirner e do Auditório Claudio Santoro, equipamentos da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, geridos pela ACAM Portinari, termina nesse fim de semana com várias atrações na programação, entre elas os shows de Arnaldo Antunes & Vitor Araújo, e do menestrel Oswaldo Montenegro.

A iniciativa tem apoio cultural da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, por meio do Comtur – Conselho Municipal de Turismo, TV Vanguarda (Afiliada à Rede Globo), Fundação Lia Maria Aguiar, Felícia Café, Hotel Toriba, Hotel Boutique Quebra-Noz e GWG Telecom.

Reta final

Na sexta (19), às 10h e às 15h, a Cia. da Casa Amarela apresenta o espetáculo gratuito Pela Estrada Afora, voltado ao público escolar e que será apresentado na Concha Acústica do Museu Felícia Leirner.

No sábado (20), às 11h, Fabrízio Venâncio ministra a Oficina Luzes de Outono, sobre como confeccionar velas aromáticas a partir de materiais reaproveitados. A atividade ainda vai mostrar como esses aromas despertam diferentes sensações, entre elas a de bem-estar, acolhimento, calma, segurança e qualidade de vida, sem falar no aspecto decorativo das velas. À tarde, às 16h, a Orquestra Livre da Fundação Lia Maria Aguiar se apresenta no Auditório Claudio Santoro.

Também no sábado (20), só que às 19h, o cantor e compositor paulistano Arnaldo Antunes e o pianista pernambucano Vitor Araújo, apresentam o show Lágrimas no Mar. Além da faixa que dá nome ao espetáculo, a dupla ainda vai cantar “Fim de Festa” e “Como 2 e 2”, entre outros destaques. O repertório também terá canções do disco “O Real Resiste”, lançado por Antunes em 2020.

A última atração 2º Festival “Arte no Outono – Todas as Vozes” é o cantor e compositor Oswaldo Montenegro com o show Pra Te Rever, no domingo (21), às 11h, no Auditório Claudio Santoro. Entre violões e o piano, o Menestrel percorrerá novas canções, clássicos da carreira, como “Bandolins”, “Lua e Flor”, “A Lista”, “Estrelas” e “Intuição”, e, claro, atende a pedidos da plateia. O repertório também inclui sucessos recentes, como “A Alma do Rio”, clipe e música recheados de mistério e conotação ecológica.

Ingressos para os shows de Arnaldo Antunes & Vitor Araújo, e Oswaldo Montenegro, estão à venda em www.artenooutono.com.br, a preços populares sendo R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia-entrada, com preço promocional de R$ 60 para jordanenses que levarem comprovante de residência na cidade.

Sobre o Museu Felícia Leirner

Localizado em um complexo de Mata Atlântica preservada, com 35.000 m2 de paisagem exuberante, o Museu Felícia Leirner foi inaugurado em 1979 e oficializado, em 2001, pelo Decreto Estadual nº 46.466. A instituição reúne 86 obras de bronze, cimento branco, granito e gesso, da artista Felícia Leirner, distribuídas ao ar livre pelo jardim do espaço que divide com o Auditório Claudio Santoro.

As obras estão agrupadas pelas fases da trajetória de Felícia: figurativa (1950-1958), a caminho da abstração (1958-1961), abstrata (1963-1965), orgânica (1966-1970) e recortes na paisagem (1980-1982). O conjunto revela a paixão da artista pela natureza e pelo local, considerado um dos mais importantes do gênero, no mundo, pela Revista Sculpture, do International Sculpture Center, de Washington D.C. (EUA/1987).

Sobre o Auditório Claudio Santoro

O Auditório Claudio Santoro é o principal palco do maior evento da música erudita na América Latina: o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Além de ser uma obra-prima da arquitetura e um espaço cultural privilegiado, ele conta com 814 assentos e uma infraestrutura invejável para os bastidores, com elevador de cargas, duas salas de produção, três camarins individuais e dois coletivos, alojamentos e área administrativa.

Com início da construção em 1975, o então Auditório Campos do Jordão foi inaugurado em 1979, e, em 1989, teve seu nome alterado para Auditório Claudio Santoro, em homenagem ao maestro falecido nesse mesmo ano, primeiro regente titular da Orquestra Sinfônica de Brasília, reconhecido internacionalmente como grande compositor de música erudita contemporânea, e com um importante acervo musical de cerca de 500 obras.

Serviço:

2º Festival “Arte no Outono – Todas as Vozes” (últimos dias)

Show com Arnaldo Antunes & Vitor Araújo: sábado (20), às 19h

Show com Oswaldo Montenegro: domingo (21), às 11h

Atividades culturais no Museu: gratuito

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão (SP)

Ingressos para os shows principais: www.artenooutono.com.br

Informações: (12) 3512.2508 ou pelo [email protected]

Redes Sociais: linklist.bio/museueauditorio