TULIPA RUIZ apresenta seu novo álbum, habilidades extraordinárias, no Sesc Taubaté

Para sobreviver nos dias de atuais, as pessoas precisam ser extremamente engenhosas, resistentes, hábeis. Assim Tulipa Ruiz lançou no final do ano passado, HABILIDADES EXTRAORDINÁRIAS, seu quinto álbum disco

de composições inéditas, que agora está sendo apresentado em turnê.

Como diz Tulipa, HABILIDADES EXTRAORDINÁRIAS “é um disco gravado ao vivo e de maneira analógica que aborda e elabora as violências do contemporâneo que tanto nos atravessam, especialmente às mulheres, na busca de cura e transformação. Um disco sobre estar viva e presente, sobre renascer a cada dia. Sinto que carrego um cajado comigo — literalmente ganhei um de presente, achado nas montanhas de Minas Gerais — que me abre os caminhos e me traz equilíbrio em meio a tantos atravessamentos e desvios.”

SOBRE O SHOW

HABILIDADES EXTRAORDINÁRIAS ou HabEx, como logo ficou conhecido, estreou com três shows concorridíssimos no Sesc-Pinheiros paulistano e há pouco a cantora paulista se apresentou no CIRCO VOADOR, palco pelo qual nutre carinho especial e onde gosta de lançar seus discos para o público do Rio de Janeiro.

Ainda este ano, HaBex chegará à Europa — a cantautora está no line up do Festival Kalorama, em Lisboa, ao lado de nomes da cena pop como Arcade Fire, Florence + The Machine, Pabllo Vittar, Belle & Sebastian, Aphex Twin e outros.

O trio que acompanha Tulipa em HaBex tem Gustavo Ruiz nas guitarras, Gabriel “Bubu” Mayall no baixo, e Samuel “Samuca” Fraga na bateria. A banda promete os hits de HABILIDADES EXTRAORDINÁRIAS como Estardalhaço (“você merece o sol!”), Novelos, Kamikaze Total, a já citada Samaúma, Pluma Black, Não Pira, Habilidades Extraordinárias, Acho que hoje mesmo eu dou, Vou te botar no pau e Recado da flor, além das canções que fizeram de Tulipa um dos maiores nomes da música brasileira contemporânea, de Só sei dançar com você a Banho. Faltou alguma? Vai ter também!

MAIS SOBRE TULIPA RUIZ

Além de cantora, Tulipa é também ilustradora. Faz capas de discos, livros e colaborou com a edição brasileira do prestigiado jornal Le Monde Diplomatique. Paralelamente, desenvolveu a marca Brocal, agência cultural que engloba editora, estúdio, produtora de música (gravações e shows) e e-commerce com merchandising, roupas, presentes criativos. Lá são comercializados seus discos, desenhos e o especialíssimo Dois Cafés, nome de uma de suas músicas. A marca Brocal também abriga as investidas em moda e estilo da artista, que faz parte do line up de estilistas da Casa de Criadores, um dos maiores eventos de moda autoral da América Latina.

E foi na música que seu nome se consolidou. Considerada uma das grandes compositoras da atual música brasileira, Tulipa Ruiz é vencedora do Grammy Latino e de vários outros prêmios. No intervalo entre um disco e outro, lançou um compacto com o lendário João Donato, trazendo duas parcerias, Gravidade Zero, uma parceria dos irmãos com o mestre, e Manjericão, que apresenta o rapper Edgar, O Novíssimo. Compôs Banho para Elza Soares, Ladra para Juçara Marçal, Dia Bom com Tássia Reis, Lilith com Ava Rocha e Baby 95 com Liniker (em parceria também com Tássia e Mamuhndi).

Os dez anos do seu primeiro disco, Efêmera, foram comemorados (com um atraso de dois anos, devido à pandemia) com uma edição em áudio remix, com a participação de artistas consagrados do gênero, e um álbum visual realizado pela Brocal Produtora e Umana Film.

Os dez anos (justos) de Tudo Tanto mereceram duas apresentações, 3 e 4 de setembro deste ano, de Tulipa Ruiz e banda à frente da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Em janeiro de 2020, Tulipa e Gustavo rodaram a China fazendo shows e uma residência artística com artistas locais e acompanhados por um cinegrafista.

SERVIÇO

TULIPA RUIZ, no show HABILIDADES EXTRÁORDINARIAS

Dia 20/5, sábado, às 20h

Preços: R$12 (Credencial Plena) | R$20 (Meia Entrada) | R$40 (Inteira)

Ingressos à venda em centralrelacionamento.sescsp.org.br, ou nas bilheterias da rede Sesc.

Quatro ingressos por pessoa.

Local: Ginásio

Classificação: 16 anos

Estacionamento no local: Vagas Limitadas