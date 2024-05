Cassinos Online – Novos Conceitos Que Estão Bombando No Momento

Tempo de Leitura: 3 minutos

A indústria dos cassinos online vai de vento em popa no Brasil e deve crescer ainda mais depois da sanção da Lei das Bets, que regulamenta o setor. Sorte de toda a comunidade de jogadores.

Na competição por um mercado consumidor cada vez mais ávido por novidades, estas plataformas disputam nossa atenção com jogos e tecnologias inovadoras, sem falar nas ofertas de cassino bonus de boas vindas. Vamos analisar as últimas novidades do mundo dos cassinos online, que vão muito além dos jogos clássicos.

De Olho Na Próxima Rodada

Jogos eletrônicos para celular estão entre as principais atividades de lazer de mais de 80% dos brasileiros e a maioria prefere jogar pelo celular. Não é à toa que a maioria dos sites de cassinos, ou possui um app próprio, ou roda direto no navegador de qualquer smartphone. Isso significa que todas as inovações apontadas abaixo podem estar na palma da sua mão. Confira.

Gráficos 3D

Graças aos avanços da computação gráfica e da própria internet, jogos com gráficos 3D vêm se tornando cada vez mais comuns. Gráficos 3D já eram uma tendência na indústria dos videogames desde os anos 90 e chegaram nos cassinos online para ficar. É possível encontrar opções 3D tanto para caça-níqueis (os famosos “slots”), quanto para jogos de mesa.

Trilhas Sonoras

Houve um tempo em que a “música” destes jogos era quase tão irritante quanto um despertador tocando longe da cama. Felizmente, estes tempos ficaram para trás. Atualmente, desenvolvedores como a NetEnt oferecem trilhas sonoras autênticas, incluindo bandas de rock famosas como Guns n’ Roses e Mötorhead, além do lendário Jimi Hendrix. Estes slots são perfeitos para quem gosta de jogar com uma pitada a mais de emoção.

Mais Opções Mobile

Como mencionado anteriormente, jogos para celular estão em alta no momento, cativando 82,2% dos brasileiros.A boa notícia é que a melhoria dos smartphones está também possibilitando a criação de jogos mais complexos e inovadores para estes dispositivos. Tanto apps quanto sites voltados para smartphones e tablets têm sua jogabilidade adaptada ao touchscreen, permitindo que o jogador tenha todos os recursos de quem joga pelo computador, por exemplo.

Mais Criatividade

Novos formatos de jogos não param de surgir na indústria dos cassinos. Crash games, como Aviator, Mines e Plinko propõem uma jogabilidade completamente inovadora para jogos de pura sorte. Como a tecnologia não pára de evoluir e esta indústria não pára de crescer, certamente pode-se esperar mais novidades em breve.

Histórias Mais Envolventes

Jogos de cassino não costumavam ter um grande enredo, até pouco tempo atrás. Porém, gráficos e jogabilidade melhores permitem também o desenvolvimento de enredos mais interessantes. Mais uma vez, os slots se destacam, com títulos como Immortal Romance, baseado na saga Crepúsculo.

Títulos Licenciados

Quem preferir jogos baseados diretamente em filmes, séries e animações, deve buscar por jogos licenciados. Opções incluem Iron Man 3, Gladiador, Quarteto Fantástico, O Incrível Hulk e até mesmo Monty Python’s Spamalot. A graça destes jogos é que utilizam personagens e símbolos do cinema, oferecendo uma diversão a mais para os fãs destas franquias nas telonas.

Jogos Com Bitcoin

A febre dos bitcoins já chegou aos cassinos online faz tempo e não faltam opções para qualquer tipo de criptomoeda. Cada vez mais apostadores estão preferindo apostar com criptos, já que todas as transações são instantâneas e completamente anônimas. Além disso, jogos baseados em NFTs e blockchains também estão ganhando popularidade entre os apostadores.

Mais Jogos ao Vivo

Jogos com dealer ao vivo estão em alta desde 2022 e devem manter esta tendência. Além de também estarem disponíveis para dispositivos móveis, os novos jogos ao vivo também contam com realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR). Estas tecnologias tornam a experiência de jogo ao vivo ainda mais imersiva. Melhor ainda, devido à disputa de grandes marcas da indústria de tecnologia, há uma tendência de queda nos preços de óculos VR e AR.

Maior Socialização

O formato conhecido por “social gaming” permite que os jogadores joguem com seus amigos. Jogos do gênero já eram uma tendência nas redes sociais, mas o conceito também está fazendo um enorme sucesso entre o público de cassino online. Este formato também favorece a monetização de itens virtuais, aquisição de itens in-app e muito mais.

Última Rodada

Ainda em 2020, estimava-se que aproximadamente 450 cassinos online estivessem operando no país, um número que não deve parar de crescer tão cedo. Sem dúvida, ainda vem muito mais novidade por aí, para felicidade dos apostadores brasileiros.