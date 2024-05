Colégio Objetivo de Campos do Jordão e Fundação Lia Maria Aguiar Lançam Campanha de Solidariedade para Vítimas das Chuvas no Rio Grande do Sul

Tempo de Leitura: 2 minutos

Em um gesto de compaixão e apoio, o Colégio Objetivo de Campos do Jordão e a Fundação Lia Maria Aguiar se unem para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que enfrentam momentos difíceis após serem atingidos por fortes chuvas. Convidamos toda a comunidade escolar a se juntar a nós nesta corrente de solidariedade e esperança.

As chuvas intensas deixaram muitas famílias gaúchas desamparadas, e a necessidade de ajuda é urgente. Sabemos que, unidos, podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Por isso, lançamos uma campanha de arrecadação de mantimentos e itens essenciais.

Sua doação, por menor que seja, pode trazer conforto e esperança para quem mais precisa. Estamos arrecadando alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas, cobertores, colchões, fraldas descartáveis e brinquedos. Cada item doado representa um gesto de carinho e solidariedade.

“Acreditamos que a união da nossa comunidade pode superar qualquer desafio,” disse Luiz Alberto Nery, diretor do Colégio Objetivo de Campos do Jordão. “Essa é a hora de mostrarmos nossa força e solidariedade, ajudando aqueles que estão passando por momentos difíceis.”

As doações podem ser entregues na sede do colégio. Contamos com a generosidade de todos para que possamos levar alívio e esperança às famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Doe esperança, doe amor, doe o que puder. Juntos, podemos fazer a diferença!

Serviço:

Campanha de Arrecadação de Donativos

Local: Colégio Objetivo de Campos do Jordão

Itens Necessários: Alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas, cobertores, colchões, fraldas descartáveis, brinquedos.

Contato:

Vamos unir nossos esforços e mostrar que, juntos, somos mais fortes. Sua participação é fundamental para levar esperança e conforto a quem mais precisa neste momento.