Influenciadores e Comunicadores de Campos do Jordão se Unem em Campanha para Arrecadar Cobertores para Vítimas das Chuvas no Rio Grande do Sul

A arrecadação de cobertores é o foco central de uma iniciativa solidária liderada por influenciadores digitais e comunicadores de Campos do Jordão, visando ajudar as vítimas das recentes chuvas no Rio Grande do Sul. Os cobertores são essenciais diante das adversidades climáticas que se intensificam na região sul do Brasil.

Neste esforço conjunto, os Rotary Clubs de Canela – Inspiração e Gramado – Hortênsia desempenham um papel crucial como parceiros estratégicos, aplicando sua expertise em gestão e logística humanitária para assegurar a distribuição eficaz dos recursos coletados.

Entre os engajados na campanha estão: Ariana Sabino @camposeamor, Barbara Paula @visitecampos, Caroline Couto @familiacasadecampos, Flávia @lovecamposdojordao, Gabriela @camposcommabi_ , Graziele Lima @graazilima, João Victor e Fernanda @camposdojordaodicas, Luana Gomes @luugoms, Miriam Conde @dicascamposdojordao, Patrícia Maronês @camposcompati, Portal Guiacampos.com @guiacamposcom, Portal Netcampos.com @portalnetcampos, Renata Cristine @renatacriz e Rose Castelfranchi @guia.camposdojordao que dedicam seus esforços na divulgação e mobilização da comunidade para essa nobre causa.

As doações podem ser feitas em vários pontos de coleta, incluindo a Associação Comercial de Campos do Jordão e o Parque Capivari, facilitando a participação da comunidade. Os endereços para doação são:

Associação Comercial de Campos do Jordão, Rua Maurílio Comóglio, 115 – Parque dos Cedros.

Parque Capivari, Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Vila Capivari.

Parque da Lagoinha, Avenida Pedro Paulo, 1455 – Loteamento Véu da Noiva, Campos do Jordão – SP.

Esta campanha exemplifica a solidariedade e a união em momentos de crise, destacando a importância do apoio mútuo. Juntos, a comunidade de Campos do Jordão e os parceiros envolvidos esperam fazer a diferença e trazer conforto e esperança para aqueles impactados pelas chuvas no sul do país.