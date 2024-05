Jota Quest se Apresenta no Parque Capivari, em Campos do Jordão, Durante a Semana do Feriado de Corpus Christi

Tempo de Leitura: 2 minutos

Para celebrar o feriado de Corpus Christi em grande estilo, o Parque Capivari, em Campos do Jordão, será palco da turnê Jota25 da renomada banda Jota Quest. O show acontecerá no dia 31 de maio, às 18h, e promete ser uma prévia emocionante dos muitos eventos planejados para a Temporada de Inverno do parque, que ocorrerá nos meses de junho e julho.

A apresentação, marcada para as 18h, será realizada no palco do Parque Capivari. Rafael Montenegro, Diretor Geral do parque, destaca a importância do evento: “Campos do Jordão já é um destino turístico consagrado, e a presença de uma banda tão prestigiada como Jota Quest certamente atrairá ainda mais visitantes, impulsionando o turismo e a economia local. Além disso, este show servirá como um empolgante prelúdio para a Temporada de Inverno.”

Repertório do Show

Os integrantes Flausino, Marco Túlio, PJ, Buzelin e Paulinho prepararam um repertório especial com 25 grandes sucessos que marcaram as últimas duas décadas e meia, incluindo hits como “Fácil”, “Dias Melhores”, “Na Moral”, “Amor Maior”, “Encontrar Alguém” e “Só Hoje”, além de singles recentes como “A Voz do Coração”, “Imprevisível” e “Te Ver Superar”.

“Há 25 anos vivemos este lindo sonho acordados. Ter uma banda e sair por aí tocando e cantando já seria incrível, mas a energia que recebemos do público é indescritível,” celebra Flausino. “Por isso, decidimos estender a turnê e registrar um desses grandes shows. Será o maior presente de aniversário de nossas vidas, e desde já, agradecemos a todos.”

Ingressos e Informações

Os ingressos para o show do Jota Quest no Parque Capivari já estão à venda no site oficial da banda, com preços a partir de R$360 (Pista Premium) e R$180 (Meia entrada). Na área VIP, os ingressos custam R$540, com meia entrada a R$270.

Serviço:

Turnê Jota25 – Jota Quest

Data e Horário: 31 de maio, às 18h

31 de maio, às 18h Local: Parque Capivari – R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari, Campos do Jordão

Parque Capivari – R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari, Campos do Jordão Ingressos: Site Oficial Jota Quest

Garanta já seu ingresso e não perca essa oportunidade de curtir um show histórico da banda Jota Quest em um dos destinos turísticos mais charmosos do Brasil.