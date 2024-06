Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro recebem espetáculo musical “Cordel Viajante” com entrada gratuita

Tempo de Leitura: 2 minutos

O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Campos do Jordão (SP), recebem uma apresentação do espetáculo “Cordel Viajante”, que é uma verdadeira viagem musical pela cultura popular brasileira, unindo forró, poesia de cordel e xilogravura. Confira, abaixo, as informações.

Uma jornada musical pelo sertão nordestino

O espetáculo conta a história de Juarez, um personagem que representa a força e a resiliência do povo nordestino, que embarca em uma jornada musical pelo sertão em busca de sua amada Maria, após tentar a vida na cidade grande.

Por meio de belas canções e poesias, o público mergulha nas paisagens da Região Nordeste, culminando em um reencontro emocionante durante uma Festa de São João sob um céu estrelado. O Núcleo Artístico Forró do Candeeiro promete uma noite inesquecível, misturando ritmos como forró, baião, xaxado, galope e rastapé com a métrica do cordel.

O repertório inclui clássicos de Gonzagão, Dominguinhos, Sivuca, Trio Nordestino, Gilberto Gil, Zé Dantas, Antônio Barros, Assissão e Humberto Teixeira, garantindo momentos de pura alegria.

Serviço

Espetáculo “Cordel Viajante”

Data: 1º de junho

Horário: às 20h

Ingressos: gratuitos

Retirada dos ingressos: www.sympla.com.br/produtor/auditorioclaudiosantoro

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, instituições do Governo do Estado de São Paulo administradas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura, foram inauguradas em 1979 e ocupam aproximadamente 35 mil metros quadrados dentro de um fragmento de Mata Atlântica.

A atuação das instituições se dá em três eixos: nas artes visuais, com as 88 esculturas de Felícia Leirner, considerado um dos acervos do gênero mais importantes do Brasil; na música, por meio do Auditório, palco do mais importante festival de música clássica da América Latina; e no patrimônio ambiental, representado pela reserva no entorno dos equipamentos.

Endereço: Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista.

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação)



Informações:

(12) 3512-2508 ou [email protected]

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (estudante e idoso) – gratuita aos domingos (clique aqui e conheça a política de gratuidade)