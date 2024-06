Quem poderá ser o maior Astro do Euro 2024?

Tempo de Leitura: 3 minutos

Sendo que as seleções de Inglaterra e França são consideradas as maiores favoritas para vencerem a próxima Eurocopa, quem realmente poderá ser o maior astro da competição? Sendo que a Copa América, com o Brasil como claro favorito, também estará competindo ao mesmo tempo que o Euro 2024, a verdade é que as atenções poderão até ficar um pouco dispersas. Daí que poderá ser importante compreender quais são os maiores pontos interesses de mais uma Eurocopa, que promete ser uma das mais imprevisíveis das últimas décadas.

Na verdade, o entusiasmo, em torno dessa competição, está sendo tão grande, que até já é possível realizar apostas futebol Eurocopa não só para seus favoritos, mas também para quem poderá ser o maior artilheiro da competição. Assim sendo, essa lisa de maiores astros Euro 2024, poderá ajudar a que tome as melhores decisões e previsões. Por exemplo, será que Cristiano Ronaldo ainda terá a capacidade de brilhar e lidar uma seleção portuguesa para mais um título da Eurocopa? Ora, esses são os maiores astros esperados da competição.

Mbappé poderá ser o maior destaque do Euro 2024

Tendo anunciado, há poucas semanas, sua despedida do PSG, depois de 7 anos de muitos sucessos e polêmicas, o jovem astro do francês será o maior destaque da França. Com uma capacidade de desiquilibrar, definir e finalizar fora do comum, muitas das esperanças francesas estarão nos pés do futuro jogador do Real Madrid.

Após mais um insucesso na Liga dos Campeões pelo PSG, essa Eurocopa será a última chance que Mbappé terá para conseguir ainda lutar pela Bola de Ouro 2024. Sendo o claro melhor jgador francês, e provavelmente da atualidade do mundo do futebol, o jogador já provou ser decisivo até nessas fases finais. Assim, estão reunidas todas as condições para que Mbappé possa ser o jogador do torneio e até o maior artilheiro, caso França possa realmente chegar à final.

Será que Bellingham irá confirmar seu papel de astro mundial?

Nos primeiros meses dessa temporada, Bellingham estava nas bocas de todos os torcedores, sendo considerado o jogador em melhor forma de toda a Europa. Contudo, com o aumento das performances de Vinícius Júnior e até de Kroos, o jovem jogador inglês acabou perdendo um pouco de sua influência. Porém, com uma seleção inglesa favorita e com uma qualidade de jogadores jovens fora do comum (talvez a melhor geração do futebol inglês de sempre), o Euro 2024 poderá ser o momento ideal para que Bellingham realmente prove ao mundo do futebol que irá ser um astro para os próximos anos.

No entanto, a maior dúvida até estará qual será o posicionamento do jogador inglês pela seleção inglesa. Se no Real Madrid Bellingham tem muita liberdade até para fazer sua posição de avançado, com Kane e Foden nessas zonas, não é previsível que o jogador do Real Madrid esteja tão avançado no gramado. Dessa forma, será que em uma posição como de “8”, o jogador será não só o maior astro da seleção inglesa, mas também de toda essa competição? Contando com Foden, Saka ou Palmer no mesmo time, não será nada fácil conseguir ter o destaque só para ele mesmo.

Wirtz conseguirá dar a vitória à anfitriã?

Mesmo que nem sequer tenha o mesmo protagonismo ou nome que os jogadores já acima referenciados, Wirtz tem sido apontado como o principal responsável para o sucesso histórico da temporada do Leverkusen. Com uma vaga no onze titular da Alemanha, a realidade é que o jovem jogador alemão poderá ter uma influência muito acima do esperado do time que estará jogando todos os jogos em Estádios caseiros, que se esperam lotados.

Porém, na própria seleção alemã, também o jovem Musiala poderá se revelar como o maior astro. Tudo porque, em sua temporada de estreia como titular no Bayern de Munique, Musiala tem sido dos poucos que conseguiu convencer e impressionar. Assim, se a seleção alemã conseguir um melhor desempenho que o esperado, um desses jogadores poderá ser apontado como o astro do Euro 2024.

Bruno Fernandes ou Bernardo Silva poderão substituir Ronaldo?

Finalmente, no que toca à seleção portuguesa – uma das que está em melhor forma – quem irá assumir a vaga de líder de Cristiano Ronaldo? Ainda que o lendário jogador possa ter minutos na competição, não é provável que tenha a mesma influência que outras grandes competições mais recentes. Como tal, os potenciais astros da seleção portuguesa poderão muito bem passar por Bruno Fernandes ou Bernado Silva.É importante notar que ambos são dois dos melhores jogadores da Premier League, liderando alguns dos melhores times do planeta. Assim sendo, caso a seleção portuguesa consiga ser a próxima campeã europeia, um desses jogadores também poderá ser o maior destaque de toda a competição. Porém, como nos casos anteriores, como o futebol é um esporte coletivo, tudo estará dependente dos resultados da própria seleção.