Baden Baden celebra 25 anos com rótulos que marcaram época

Tempo de Leitura: 3 minutos

A Baden Baden, uma das mais renomadas cervejarias artesanais do Brasil, celebra 25 anos de história e paixão pela cerveja. Fundada em 1999 em Campos do Jordão, a marca é pioneira na produção de cervejas artesanais de alta qualidade, destacando-se no cenário cervejeiro brasileiro e conquistando prêmios nacionais e internacionais.

Para marcar este jubileu, a Baden Baden lança uma série especial de rótulos comemorativos, trazendo de volta alguns dos estilos mais icônicos e amados de sua trajetória:

Baden Baden Stout: Com uma coloração escura e 7,5% de teor alcoólico, esta cerveja complexa e intensa é reconhecida na comunidade cervejeira. Ideal para ser apreciada lentamente, apresenta um amargor presente dos lúpulos e da torrefação dos maltes, com notas de cacau e café. Harmoniza bem com sobremesas à base de chocolate, pratos condimentados, ostras, grelhados e queijos como Gorgonzola. Lançada em 2002, a Baden Baden Stout foi um sucesso instantâneo, premiada em diversos concursos nacionais e internacionais.

Baden Baden Doppelbock: Conhecida como ‘Celebration’, esta versão mais forte e encorpada do estilo Bock possui 8,2% de teor alcoólico. A doçura dos maltes especiais traz notas de chocolate, caramelo e toffee, harmonizando com carnes suínas, cogumelos, nozes e sobremesas como pudim e crème brûlée. Lançada em 2004 como uma edição limitada para o inverno, tornou-se um dos rótulos mais queridos pelos consumidores.

Baden Baden Red Ale: Uma cerveja avermelhada com aroma maltado que lembra castanha e passas, com 9,2% de teor alcoólico. Oferece uma sensação aquecedora e aveludada, com um amargor persistente equilibrado por um sabor adocicado residual. Harmoniza com pratos robustos e intensos, como carnes de porco, molhos condimentados, castanhas e queijos azuis. Foi o primeiro estilo lançado pela Baden Baden em 1999 e o mais solicitado para retornar ao portfólio.

“Estamos muito felizes em celebrar os 25 anos de história da Baden junto de todos os clientes, parceiros e amigos da marca, que têm sido parte fundamental de nossa jornada. Os rótulos comemorativos são uma forma de agradecer a todos que têm nos apoiado ao longo dos anos, celebrando nossas conquistas e criando memórias com nossos estilos únicos”, comenta Ilana Lencastre, gerente de marketing das marcas craft do grupo HEINEKEN no Brasil.

Os três estilos estarão disponíveis em um kit de edição limitada, exclusivamente nos canais de e-commerce parceiros e no Tour da Baden Baden, em Campos do Jordão, pelo valor de R$ 80,00. Confira aqui: Kit de Cervejas Baden Baden.

Sobre o Grupo HEINEKEN

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 14 mil empregos e possui 14 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias e duas microcervejarias. A companhia também já iniciou a construção da sua 15ª cervejaria em Passos (MG), a unidade mais sustentável até agora.

No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN inclui Heineken®, Heineken® 0.0, Sol, Amstel, Amstel Ultra, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, Lagunitas, Blue Moon e Tiger. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Skinka, os refrigerantes Itubaína, Viva Schin, FYS e o recém-lançado Clash’d. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, maior cervejaria da Europa.