Campos de Jordão: tesouros que você precisa conhecer

Tempo de Leitura: 2 minutos

Os cassinos online no Brasil são uma tendência incontornável. Operadores de renome internacional estão investindo no país e criando a possibilidade de os entusiastas dos jogos de azar se dedicarem a jogos clássicos como os caça-níqueis, a roleta ou o blackjack ou testarem novas experiências, como os crash games. De fato, os jogos de casino no Brasil são a atividade do momento, mas um dos lados mais positivos dos jogos online é que você pode optar por jogá-los em sua casa ou enquanto você viaja e, se estiver viajando, Campos de Jordão será um espaço incrível para você descobrir preciosidades.

No interior de São Paulo, essa localidade é conhecida como a Suíça do Brasil e a influência europeia é um dos seus atrativos. Venha conhecer os tesouros mais imperdíveis de Campos de Jordão, onde se incluem lugares incríveis para você ficar jogando seus jogos prediletos. Confira.

1. Vila Capivari e Morro do Elefante

Se visitar a cidade certamente não esquecerá de visitar a Vila Capivari, já que esse é um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, ficando justamente no seu centro e incluindo atrações variadas, bons restaurantes e lojinhas de recordações.

Aproveite para visitar o bonito Parque Capivari, ali integrado, onde pode se divertir no pedalinho, na roda gigante ou no carrossel.

Daqui, você pode apanhar o teleférico que desde 1970, permite olhar a localidade do alto, fazendo o trajeto até o Morro do Elefante.

O Morro do Elefante é outro tesouro de Campos do Jordão, sendo que montanha de 1.800 metros de altitude realmente lembra um elefante e tem um incrível mirante com vista panorâmica.

2. Ducha de Prata

Se gosta de cachoeiras, esse é um espaço a visitar. Aqui, plataformas de madeira e quedas d’água artificiais criam um entorno belíssimo.

Esse local se situa no bairro Vila Inglesa, e permite aos mais aventureiros aproveitarem atividades como arborismo ou arco e flecha, entre outros. É preciso considerar o horário de abertura e encerramento.

3. Bosque do Silêncio

O Bosque do Silêncio é espaço com mais de 100 mil metros quadrados, onde encontra várias atividades divertidas, como mini-golfe, paintball, arborismo e tirolesa.

Para os amantes da natureza é também um tesouro por permitir que faça mais de 2 quilômetros de trilhas.

4. Romantik Dalen

O parque temático Romantik Dalen se inclui nos tesouros de Campos de Jordão. Aqui, poderá ver a Ponte do Eterno (com inspiração na parisiense Pont des Arts) e a capela inspirada nas construções de Las Vegas e que, certamente, levará os entusiastas dos cassinos a lembrar sua atividade favorita.

5. Parque das Cerejeiras

Em Campos do Jordão, a natureza pode ser celebrada nesse espaço. Aqui, encontra uma réplica da estátua de Buda de Kamakura, jardins magníficos de inspiração oriental e, claro, as cerejeiras que lhe dão nome.

Poderá ainda fazer a trilha e ver a paisagem a partir do mirante, ou levar as crianças no parquinho infantil. Esse local recebe anualmente a Festa da Cerejeira, quando as cerejeiras se encontram em flor.