Campos do Jordão e São Paulo estão entre os destinos brasileiros mais buscados para as férias de julho, diz Booking.com

A Booking.com – empresa de reserva de acomodação, aluguel de carros e outros serviços de viagem – fez um levantamento de dados de hospedagem na plataforma* que revelou os destinos brasileiros mais buscados por viajantes do país e estrangeiros entre 01 e 31 de julho de 2024. As informações indicam as tendências de pesquisas por acomodações, não necessariamente convertidas em reservas.

Destinos mais buscados por viajantes brasileiros, na Booking.com, para as férias de julho:

Campos do Jordão (SP)

São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Fortaleza (CE)

Caldas Novas (MG)

Os destinos mais buscados pelos viajantes brasileiros para as férias do meio do ano refletem uma diversidade de interesses e preferências. Campos do Jordão, conhecida por seu clima frio e charmosa arquitetura, lidera o levantamento e atrai aqueles que buscam o aconchego das montanhas. São Paulo destaca-se no segundo lugar como opção para quem busca agito urbano, cultura vibrante e variada oferta gastronômica.

Rio de Janeiro e Fortaleza adicionam à lista as suas praias paradisíacas e clima tropical, e são destinos ideais para quem deseja relaxar sob o sol e explorar belas paisagens. Enquanto isso, Caldas Novas completa o ranking oferecendo águas termais revitalizantes e diversas opções de lazer, atraindo visitantes em busca de descanso e bem-estar durante suas férias.

Já entre os destinos no Brasil mais buscados pelos turistas estrangeiros para as férias de julho estão representantes das regiões Sudeste e Sul do país.

Destinos brasileiros mais buscados por viajantes estrangeiros, na Booking.com, para as férias de julho:

Rio de Janeiro (RJ)

Búzios (RJ)

São Paulo (SP)

Foz do Iguaçu (PR)

Florianópolis (SC)

A Booking.com também verificou que os argentinos são a nacionalidade que mais está buscando as cidades do Rio de Janeiro, Búzios e Foz do Iguaçu no período. Os americanos são os viajantes que mais procuram uma viagem para a capital paulista, enquanto os chilenos estão buscando acomodações em Florianópolis.

*Dados referentes a buscas realizadas por viajantes brasileiros, na Booking.com, para hospedagem entre os dias 01 e 31 julho de 2024. Por se tratar de informações de pesquisa de acomodações na plataforma, os resultados não refletem os destinos mais reservados no período. O levantamento dos dados foi realizado em 18 de junho de 2024.

