Campos do Jordão se Prepara para a 53ª Edição da Festa da Cerejeira em Flor

Tempo de Leitura: 2 minutos

A 53ª edição da tradicional “Festa da Cerejeira em Flor” já tem suas datas confirmadas e promete atrair visitantes de todo o país para apreciar a deslumbrante florada da sakura no Parque da Cerejeira. O evento acontecerá nos finais de semana de julho (20, 21, 27 e 28) e agosto (3, 4, 10 e 11), das 9h às 16h.

Cultura Japonesa no Coração da Mantiqueira

A cerejeira, símbolo do Japão, é celebrada com entusiasmo durante a festa, proporcionando aos visitantes a oportunidade de vivenciar a cultura japonesa em um cenário encantador no Jardim Oriental do parque. A programação é rica e variada, com apresentações de artes marciais, música, dança tradicional japonesa (odôri) e tambores japoneses (taikô).

Eventos Especiais e Gastronomia

O evento também inclui o “2º Sakura Anime Show” com premiação no dia 27 de julho e um bazar com mais de 30 expositores, oferecendo artesanato, malhas, calçados e outros produtos. Para os amantes da culinária japonesa, a festa oferece delícias como sushi, tempurá, yakisoba e o tradicional mochi, além de pratos típicos da Serra da Mantiqueira, como truta grelhada e chocolates caseiros.

Ingressos e Informações Práticas

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia para jordanenses e idosos), com entrada gratuita para crianças até seis anos e idosos acima de 80 anos. Excursões com mais de 15 pessoas têm direito à meia entrada. Estacionamento disponível por R$ 30 para carros e R$ 60 para vans. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Evento Beneficente

A festa é organizada pelo Recanto de Repouso Sakura-Home, uma unidade de longa permanência da Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social – Enkyo. Toda a renda arrecadada é destinada à manutenção da instituição e ao cuidado dos internos.

Serviço

Parque da Cerejeira de Campos do Jordão Endereço: Avenida Tassaburo Yamaguchi, 2.173, Vila Albertina Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 16h, exceto às terças-feiras Informações: (12) 99711 0904 | @parque.da.cerejeira (Instagram)