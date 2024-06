Dia dos Namorados viva uma experiência em um dos melhores restaurantes em Campos do Jordão

Tempo de Leitura: 2 minutos

O Dia dos Namorados está chegando, e nada pode ser mais especial para presentear a pessoa amada do que uma experiência sensorial inesquecível no Restaurante Pontremoli, situado em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Campos do Jordão foi eleita uma das cidades favoritas dos paulistanos, com 27% da preferência, conforme a última pesquisa do Datafolha, sendo um destino ideal para aproveitar o frio.

Com uma atmosfera naturalmente romântica e intimista, o Pontremoli está estrategicamente localizado em um dos pontos mais altos da cidade, em meio à Serra da Mantiqueira. Este restaurante acumula elogios e títulos concedidos pelo TripAdvisor, a maior plataforma de compartilhamento de informações sobre gastronomia e turismo. Em 2023, foi reconhecido como o 4º Melhor Restaurante do Brasil na categoria Alta Gastronomia, o 6º Melhor da América do Sul também em Alta Gastronomia, e o 6º Melhor do Mundo na categoria Jantar a Dois, superando muitos restaurantes renomados ao redor do globo.

O Pontremoli oferece um menu fechado em 6 tempos: o 1º tempo com diversos tipos de couvert, os 2º, 3º e 4º tempos com as entradas, o 5º tempo com o prato principal, composto por uma massa e uma proteína à escolha, e o 6º tempo com a sobremesa. O valor é de 960,00 reais por pessoa, com um adicional de 100,00 reais para quem optar pelas mesas fire pit (com fogueira ao centro). Especialmente para o Dia dos Namorados, o chef e proprietário Bernard Contipelli incluiu um 7º tempo no menu, com vieiras japonesas com trufas à moda do chef, tornando a experiência gastronômica ainda mais memorável. A decoração romântica com balões e a música ao vivo de um violinista complementam a noite.

O Restaurante Pontremoli é um pequeno bistrô com decoração rústica, que transporta os visitantes para uma vila na Toscana, uma das regiões mais famosas e visitadas da Itália. A proposta do restaurante é oferecer o melhor da gastronomia italiana através do conceito de slow food, contrastando com o fast food, para que cada minuto seja aproveitado de forma sensorial e apreciativa, sem pressa.

O Pontremoli atende somente mediante reservas, que devem ser feitas pelo telefone (12) 99794-1213, de terça a domingo, das 13h às 17h. Em junho, o restaurante funciona de terça a domingo.

“O clima aqui é sempre romântico, nos 365 dias do ano, mas no Dia dos Namorados, isso se intensifica. Quem puder estar conosco, com toda certeza, não vai se arrepender,” conclui o chef BJ.

Para mais informações, visite restaurantepontremoli.com.br ou siga @restaurantepontremoli.