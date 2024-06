Espetáculo “Mazzaropi, um certo sonhador”, da Cia Arte das Águas, é destaque da programação deste sábado (29/06) no Sesc Taubaté

Tempo de Leitura: 2 minutos

Foto: Estevam Collar

O Sesc Taubaté apresenta, neste sábado (29), às 20h, o espetáculo “Mazzaropi, um certo sonhador”, da Cia Arte das Águas.

Imortalizado na história do cinema nacional por personificar uma imagem do caipira que até hoje parece cravada na memória coletiva dos brasileiros, Mazzaropi tem sua vida e obra cantada e encenada pela Cia. Arte das Águas, de Ibirá (SP).

Na apresentação, a história de uma trupe ambulante que chega à cidade para contar a trajetória pessoal e os grandes feitos de Amácio Mazzaropi, do menino tímido e sem graça do interior ao empresário bem-sucedido do ramo cinematográfico, dono das maiores bilheterias do país. Uma peça divertida e vibrante, com uma dramaturgia que logo se revela um jogo em que a realidade da trupe e a figura de Mazzaropi se confundem.

Ficha técnica:

Ideia Original: Antônio Bucca

Dramaturgia: Antônio Bucca e Clara Roncati, a partir de pesquisa do grupo.

Direção: Fabiano Amigucci Codireção: Antônio Bucca

Direção musical: José Maria Guirado

Composições inéditas: Letras – Antônio Bucca e Laisa Anselmi – músicas – O grupo.

Preparação vocal: Ana Paula Mendonça e Elaine Matsumori

Figurinos e adereços: Ivani Cardoso e Léo Bauab

Cenografia: Léo Bauab

Cenotécnico: Marcel Barbarotti

Criação de Luz: Fabiano Amigucci

Músico: Ricardo Moisés / Diego Guirado

Op. de Som/Luz – Tiago Mariusso

Gênero: Musical

Sobre Cia Arte das Águas

Criada em 2009 por Antonio Bucca, a Cia Arte das Águas trouxe de volta uma arte há trinta anos adormecida na cidade de Ibirá (SP), o teatro. Desde a sua fundação, o grupo vem sendo um dos núcleos ativadores de equipamentos culturais do município. A estância hidromineral, localizada a 45 km de São José do Rio Preto e a 410 km da capital paulista, apresenta um crescente potencial turístico e cultural. Um de seus grandes eventos é o Festib (Festival de Teatro de Ibirá) idealizado e produzido por Antonio Bucca juntamente com o ator, diretor e criador do FIT – Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, Humberto Sinibaldi Netto.

Serviço:

Espetáculo “Mazzaropi, um certo sonhador“, com Cia Arte das Águas

Dia 29/06, sábado, às 20h.

Local: Circo.

Grátis, sem retirada de ingressos.

Classificação indicativa: 16 anos

O Sesc Taubaté fica na Av. Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264. Esplanada Santa Terezinha. Mais informações pelo telefone 12.3634.4000 ou sescsp.org.br/taubate