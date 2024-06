Hotel em Taubaté: O Ponto de Parada Ideal Entre São Paulo e Rio de Janeiro

Tempo de Leitura: 2 minutos

Situado no interior de São Paulo, o Ibis Styles Taubaté é um ponto de parada estratégico para viajantes de carro. Localizado em uma área tranquila e arborizada, o hotel está a apenas 10 minutos do trevo que interliga as rodovias Presidente Dutra, Carvalho Pinto e Floriano Rodrigues Pinheiro. Essas rodovias proporcionam fácil acesso entre São Paulo e Rio de Janeiro, além das cidades do litoral Norte paulista e destinos da Serra da Mantiqueira, como Campos do Jordão.

Com tarifas acessíveis, o hotel oferece tanto estadias convencionais quanto em estilo day use. Em ambas, os visitantes podem desfrutar de toda a infraestrutura, que inclui restaurante, piscina, academia, área para caminhada e um espaço com redes para relaxar.

Se tiver tempo, aproveite para explorar as atrações de Taubaté. Uma das principais é o Museu Mazzaropi, que homenageia o ator, humorista e cineasta Amácio Mazzaropi, famoso por personagens como Jeca Tatu e proprietário da produtora PAM Filmes, uma das maiores do Brasil.

Outro passeio interessante é o Museu da Imigração Italiana, situado em um antigo sobrado de imigrantes italianos. O museu exibe registros, fotos e documentos que contam a história dos italianos no interior de São Paulo.

A cultura italiana também é evidente na gastronomia local, especialmente no distrito de Quiririm, conhecido como uma colônia italiana. Lá, você encontrará várias cantinas especializadas em pizzas, massas e carnes deliciosas, principalmente na Rua Coronel José Benedito Marcondes.

No Centro de Taubaté, há ótimos restaurantes, como o Vivá Gastronomia, que serve pratos elaborados como fettuccine ao ragu de cordeiro, arroz caldoso com camarão e polvo na brasa, bacalhau à lagareiro e ossobuco com polenta.

Para mais informações, visite www.ibisstylestaubate.com.br ou siga o perfil @ibis_stylestaubate nas redes sociais.