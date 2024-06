Hotel Vila Inglesa em Campos do Jordão Promove Festival da Truta

Tempo de Leitura: 2 minutos

A truta é um dos destaques da gastronomia regional da Serra da Mantiqueira. Nas próximas semanas, esse pescado ganhará ainda mais notoriedade nas receitas preparadas no restaurante do Hotel Vila Inglesa, uma das hospedagens mais tradicionais de Campos do Jordão (SP).

A partir de 16 de junho, o hotel dará início ao Festival da Truta, que se estenderá até o final de julho. Durante esse período, hóspedes e visitantes terão a oportunidade de degustar uma variedade de pratos à base do peixe.

Entre as delícias oferecidas, destacam-se o ceviche de truta com batata-doce e abóbora, a sopa cremosa de alho-poró com lascas de truta defumada e a famosa truta da montanha.

O cardápio especial do festival inclui também truta ao forno com crosta de nozes, acompanhada de risoto cremoso de espinafre, e truta grelhada com farofa de banana e molho cremoso de limão-cravo. Além disso, há uma deliciosa receita de truta com molho de limão-siciliano.

Sobre o Hotel Vila Inglesa

Construído na década de 1940 em estilo enxaimel (normando), que inspirou muitas outras construções locais, o Hotel Vila Inglesa é uma das hospedagens mais tradicionais de Campos do Jordão (SP). Com 37 apartamentos, está classificado entre os cinco melhores hotéis da cidade, segundo o Travellers’ Choice do TripAdvisor. O hotel também possui o selo Folha Verde de Hospedagem Sustentável e foi premiado com o Traveller Review Awards 2024 da Booking.com.

