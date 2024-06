João Bosco e Vinícius Agitam São José dos Campos no Churrasco Majestade 2024

Tempo de Leitura: 2 minutos

Em um evento exclusivo realizado na Concessionária Carrera Nissan na última terça-feira, 28 de junho, foram anunciadas as atrações principais da quinta edição do Churrasco Majestade. O evento contou com a presença de cerca de 150 convidados, incluindo imprensa regional, influenciadores e patrocinadores, que puderam desfrutar de alguns dos cortes oferecidos pelo Churrasco Majestade. Entre as atrações musicais confirmadas estão João Bosco e Vinícius e a Banda Black Boots.

João Bosco e Vinícius, dupla com mais de 20 anos de carreira no sertanejo universitário, são conhecidos por sucessos como “Chora, Me Liga”, “Bloqueia Eu”, “Segunda Taça” e “Amiga Linda”. Atualmente, a dupla possui mais de 4,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, reforçando sua popularidade no cenário musical brasileiro.

A Banda Black Boots promete animar o público com seu country rock autêntico. Após uma estreia de sucesso no Bourbon Street em São Paulo, a banda traz um show completo com violino, banjo, mandolim, guitarra e violão, apresentando hits de artistas como Shania Twain, Garth Brooks e The Chicks.

O Churrasco Majestade será realizado no Palácio Sunset, no dia 27 de julho, em comemoração ao aniversário de São José dos Campos. Além de João Bosco e Vinícius e da Banda Black Boots, o evento contará com as apresentações de Naessa, conhecida como ‘A Braba do Sertanejo’, e da dupla Fernando e Fabiano. A celebração oferecerá seis horas de open food e open bar, proporcionando uma experiência all inclusive para cerca de 2000 pessoas.

Os ingressos para o Churrasco Majestade já estão disponíveis e podem ser adquiridos nas casas de carne Majestade ou através do site oficial do evento, www.churrascomajestade.com.br.