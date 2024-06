Operação Inverno 2024 em Campos do Jordão: Segurança Reforçada para Garantir Tranquilidade na Alta Temporada

Tempo de Leitura: 2 minutos

Com o início da alta temporada de inverno, a Operação Inverno 2024 foi lançada nesta quinta-feira, às 10h, visando garantir a segurança e a tranquilidade dos turistas e moradores em Campos do Jordão e cidades vizinhas, incluindo Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.

Reforço Policial nas Montanhas da Serra da Mantiqueira

Dezenas de policiais militares estão sendo mobilizados para Campos do Jordão durante o mês de julho, um período de grande afluxo de visitantes. O efetivo inclui membros do Corpo de Bombeiros, policiais do 3º Baep com Cavalaria, e suporte aéreo do Helicóptero Águia aos finais de semana.

Operações Estratégicas para Segurança e Trânsito

Durante os finais de semana, a operação ganha reforço com a participação da ROTA (Ronda Ostensiva Tobias Aguiar) e policiais civis. Além disso, as rodovias SP-123 (Floriano Rodrigues Pinheiro) e SP-50 (Rodovia Monteiro Lobato) terão um aumento no patrulhamento rodoviário.

Segundo o Alto Comando da Polícia Militar de São Paulo, a iniciativa visa atender à crescente demanda por segurança devido ao aumento do fluxo de turistas, que frequentemente eleva os índices de criminalidade na área.

Fiscalização Intensiva e Educação no Trânsito

A fiscalização do trânsito também será intensificada. O Comando de Policiamento de Trânsito atuará em pontos estratégicos para fiscalizar veículos e coibir infrações como o uso de álcool ao volante e o transporte inadequado de produtos perigosos.

Os policiais envolvidos na operação são altamente capacitados, recebendo instruções sobre legislação de trânsito e técnicas operacionais padrão, garantindo eficiência e segurança nas atividades de patrulhamento.