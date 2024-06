Parque Capivari em Campos do Jordão se prepara para receber 1,5 milhão de turistas no inverno

Tempo de Leitura: 2 minutos

A expectativa é de um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado, gerando um impacto econômico de R$ 45 milhões para a cidade.

Para Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, São Paulo, o frio significa muito mais que uma mudança climática. Ele traz oportunidades e aquece a economia local, com turistas que procuram pousadas, hotéis, restaurantes e parques para lazer e diversão.

O Parque Capivari, um dos principais destinos de lazer da cidade, espera receber cerca de 1,5 milhão de visitantes durante junho e julho. Esse influxo deve gerar um impacto econômico de aproximadamente R$ 45 milhões, graças às diversas atrações e lojas do parque.

Rafael Montenegro, diretor do Parque Capivari, ressalta a importância da temporada para a cidade: “Estamos entusiasmados com os números desta temporada de inverno. Além das apresentações de renome e ativações de marcas, o clima agradável de Campos do Jordão e as atrações diversificadas do parque são grandes atrativos,” afirma Montenegro.

Para acomodar o crescente número de visitantes e as novas atrações, o Parque Capivari vai gerar cerca de 400 empregos diretos e indiretos ao longo de 2024. “O aumento na contratação de colaboradores é uma resposta ao crescimento do fluxo de visitantes, além da inauguração de um novo restaurante na entrada do parque e de uma loja Renner de três andares, prevista para agosto,” comenta o diretor.

Durante o inverno, o Parque Capivari será o palco do tradicional Festival de Inverno, com apresentações da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Marcas como The Coffee, Chilli Beans, Fini, Track&Field, Baden Baden, Aperol, Campari e Boticário enriquecem ainda mais a experiência dos visitantes.

Para melhorar a experiência dos visitantes, o parque implementou tecnologias como Wi-Fi gratuito, vendas de ingressos via QR Code, totens de autoatendimento e fila virtual no Trenó de Montanha. “Estamos sempre buscando maneiras de inovar e melhorar, e essas novidades refletem nosso compromisso,” conclui Rafael.

Novidade – Clube de Benefícios

O Parque lançou o clube de benefícios “Amigos do Jordano” em parceria com a Embratur e a OneHub, oferecendo descontos nas lojas para os visitantes cadastrados. Essa iniciativa visa valorizar os visitantes frequentes e tornar a visita ao parque ainda mais vantajosa.

Atrações e Valores das Atividades

Além das atrações tradicionais como o teleférico e o trenó de montanha, o Parque Capivari oferece uma série de atividades para diferentes interesses e idades, incluindo: