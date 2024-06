Santander Promove Evento em Campos do Jordão para Fortalecer Negócios Locais

Tempo de Leitura: 2 minutos

Imagem Ilustrativa – Produzida por Inteligência Artificial

Na primeira quarta-feira de junho (dia 5), que marca o início da temporada de inverno, o Santander realizará um evento exclusivo em Campos do Jordão, reunindo cerca de 40 empresários da região. O objetivo é apresentar soluções inovadoras e oportunidades para a gestão de negócios e meios de pagamento, impulsionando o comércio local em um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil.

Oportunidades de Crescimento em Campos do Jordão

Com mais de 5,5 milhões de visitantes no ano passado, um crescimento de 9% em comparação ao ano anterior, Campos do Jordão se destaca como um destino turístico de excelência, especialmente nos meses de junho e julho. Esse aumento no fluxo de turistas traz oportunidades significativas para o comércio e os serviços locais, tornando essencial a adoção de estratégias eficazes de gestão e pagamento.

Evento “Avançar” do Santander: Soluções para Empresários

O evento “Avançar” foi concebido pelo Santander para apoiar os empresários de Campos do Jordão na adoção de soluções modernas e eficientes de pagamento, tanto digitais quanto físicos, oferecidas pela Getnet e pelo próprio Banco. Participarão do evento o vice-presidente comercial da Getnet, Luciano Ferrari, e o head de Empresas do Santander, Diego Neris, que compartilharão insights valiosos sobre como maximizar a eficiência dos negócios durante a alta temporada.

Estrutura Completa para Atender Todos os Segmentos

“Temos uma estrutura completa, que inclui loja, agência Select e atendimento especializado para empresas, com um portfólio diversificado de produtos. No varejo, atendemos todos os segmentos, e entre as empresas, nossos clientes variam desde grandes corporações até pequenos e microempreendimentos. Isso nos permite oferecer as melhores soluções aos empresários de Campos do Jordão, especialmente neste período de aumento no número de turistas, que exige versatilidade e agilidade nos negócios”, destaca Diego Neris.

Detalhes do Evento

O evento acontecerá no Hotel Dan Inn, localizado na Rua Joaquim Pinto Seabra, 170, Vila Everest, a partir das 9h. As inscrições podem ser feitas através do link: Avançar – Campos do Jordão | Avançar + Educação Empreendedora.

Este encontro representa uma oportunidade única para os empresários de Campos do Jordão se atualizarem e fortalecerem suas estratégias de negócios, garantindo um atendimento de qualidade aos turistas que visitam a cidade durante a temporada de inverno.