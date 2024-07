Feijoada 012 – 2ª Edição: Música ao Vivo, Open Bar Premium e Feijoada à Vontade em 20 de Julho

Tempo de Leitura: 3 minutos

A Feijoada 012 – 2ª Edição é um dos eventos mais aguardados do ano, marcado para acontecer no dia 20 de julho. Com a promessa de superar a edição anterior, este evento trará uma experiência única e inesquecível para todos os participantes. Com um open bar premium, feijoada à vontade e cinco atrações musicais de destaque, este é um evento que você não vai querer perder.

A primeira edição da Feijoada 012 foi um grande sucesso, reunindo um público diverso e animado que desfrutou de uma tarde de boa música, comida deliciosa e bebidas de alta qualidade. O evento rapidamente se tornou um dos mais falados na região, criando uma expectativa enorme para a segunda edição. Este ano, os organizadores se dedicaram ainda mais para garantir uma experiência ainda mais memorável.

Open Bar Premium

Uma das principais atrações da Feijoada 012 é o open bar premium. Este ano, o evento contará com uma seleção das melhores bebidas, incluindo uma ampla variedade de coquetéis, cervejas artesanais, vinhos finos e destilados de alta qualidade.

O open bar não é apenas uma oportunidade para desfrutar de bebidas deliciosas, mas também um momento para socializar e conhecer novas pessoas. Em um ambiente descontraído e amigável, os participantes podem conversar, fazer novas amizades e criar memórias duradouras.

A Feijoada do Posto 012

A feijoada é uma das tradições culinárias mais queridas do Brasil, e a Feijoada do Posto 012 é conhecida por ser uma das melhores da região. Preparada com ingredientes frescos e de alta qualidade, a feijoada será servida à vontade, permitindo que todos os participantes possam se deliciar com esse prato icônico.

Atrações Musicais

A música é uma parte essencial da Feijoada 012, e este ano o evento contará com cinco atrações musicais incríveis. Cada artista trará sua própria energia e estilo, criando uma atmosfera vibrante e diversificada.

Priscilla Couto

Samba da Preta

DJ Estevão Manfiolli

DJ Rodrigo

Luka Sax

Informações e Pontos de Venda

Para mais informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp através do link aqui. Os ingressos estão disponíveis para venda no Posto 012.

Posto 012: Avenida Lineu de Moura, 1739, Urbanova, São José dos Campos – SP CEP 12244380

Saiba mais: @posto012