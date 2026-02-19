Campos Hall estreia no LACTE 21 e reforça protagonismo de Campos do Jordão no turismo corporativo

O Campos Hall participa, pela primeira vez, do LACTE 21, considerado o maior encontro de viagens e eventos corporativos da América Latina. O evento, promovido pela Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas, será realizado nos dias 23 e 24 de fevereiro, no Golden Hall do WTC Events Center, reunindo líderes, gestores de viagens, compradores e fornecedores do setor MICE.

A presença do centro de eventos de Campos do Jordão no encontro marca um movimento estratégico de consolidação da cidade no mercado de turismo de negócios, ampliando sua visibilidade junto aos principais players nacionais e internacionais da indústria de eventos corporativos.

Estrutura apresentada ao mercado

Instalado em um estande de 15 metros quadrados no Lounge Business Class, o Campos Hall leva ao LACTE um portfólio que vai além da estrutura física do equipamento. O objetivo é apresentar de forma integrada a infraestrutura do destino, incluindo rede hoteleira, serviços especializados para eventos corporativos, fornecedores locais e diferenciais competitivos da cidade.

Durante o encontro, visitantes poderão conhecer detalhes sobre a capacidade técnica do espaço, participar do sorteio de diárias em hotéis locais e receber brindes com produtos típicos de Campos do Jordão, reforçando a identidade regional como ativo estratégico para o turismo de experiência.

Além de expositor, o Campos Hall integra o grupo de patrocinadores do LACTE 21, posicionando-se não apenas como destino participante, mas como agente ativo na construção de relacionamento com o mercado corporativo.

Turismo de negócios em expansão no Brasil

A participação ocorre em um cenário de crescimento consistente das viagens corporativas no país. De acordo com o Levantamento de Viagens Corporativas (LVC), realizado pela Fecomercio-SP em parceria com a Alagev, o setor movimentou R$ 135,4 bilhões entre janeiro e novembro de 2025, o que representa alta de 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esse avanço confirma a retomada estrutural do segmento e amplia a disputa entre destinos que buscam atrair congressos, convenções, fóruns e encontros empresariais. Nesse contexto, Campos do Jordão surge como alternativa qualificada fora dos grandes centros urbanos, oferecendo combinação entre infraestrutura técnica e apelo turístico.

Segundo a Omnibees, empresa global de tecnologia e sistemas de reservas para a hotelaria, Campos do Jordão figura entre os 30 destinos brasileiros mais procurados para viagens corporativas em 2025, reforçando o potencial da cidade no segmento MICE.

Localização estratégica e conectividade

Localizada na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão possui acesso rodoviário facilitado pelas principais vias do Sudeste — Presidente Dutra, Ayrton Senna e Carvalho Pinto — conectando a cidade aos principais polos emissores, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O destino também está próximo aos aeroportos de São José dos Campos, Guarulhos e Congonhas, o que contribui para a logística de eventos de médio e grande porte. Essa conectividade, aliada a uma rede hoteleira com cerca de 23 mil leitos oficiais, fortalece a competitividade do município frente a outros destinos corporativos.

Além da infraestrutura, a cidade agrega valor com arquitetura característica, clima de montanha, paisagens naturais e calendário cultural distribuído ao longo do ano — elementos que ampliam a experiência dos participantes e favorecem o conceito de bleisure, combinando negócios e lazer.

Investimento e impacto econômico

O Campos Hall representa um novo eixo da infraestrutura de eventos do município. Inaugurado em novembro do ano passado, o centro de eventos recebeu investimento de R$ 60 milhões. A projeção é movimentar R$ 195 milhões na economia local ao longo de 24 meses, considerando impactos diretos e indiretos na cadeia produtiva do turismo.

O espaço foi estruturado para receber encontros corporativos, culturais, esportivos e sociais, com flexibilidade de layout e capacidade para diferentes formatos de evento. A gestão é conduzida por um grupo de empresários da Serra da Mantiqueira, com foco em integração regional e ampliação da presença de Campos do Jordão no calendário nacional e internacional de eventos.

De acordo com Guilherme Centofante, sócio e diretor comercial do Campos Hall, a participação no LACTE está alinhada à estratégia de consolidação do destino no segmento corporativo.

“Participar do LACTE é uma decisão estratégica para apresentar Campos do Jordão ao mercado de eventos corporativos de forma estruturada. O encontro reúne os principais compradores e gestores do setor, e estar presente nos permite mostrar a infraestrutura da cidade, a capacidade do Campos Hall e o potencial do destino para receber eventos de diferentes portes”, afirma.

Agenda de 2026 já confirma protagonismo

A programação de 2026 já demonstra o posicionamento do espaço como polo relevante para grandes encontros. Após o Baile de Gala Pré-Carnaval, realizado no início de fevereiro e que reuniu 800 participantes, o centro de eventos receberá o encontro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entre os dias 24 e 27.

Também estão confirmados o 22º Congresso Estadual da Associação Paulista de Entidades de Previdência Municipal (APEPREM), em abril; o Pub Beer, em junho, voltado à cultura cervejeira; e o 9º Conexidades, fórum de diálogo entre setor público, iniciativa privada e sociedade civil, previsto para 15 a 19 de junho, com expectativa de público estimada em cerca de 10 mil pessoas.

A diversidade de segmentos — do institucional ao cultural — reforça a vocação multifuncional do equipamento e amplia a circulação de visitantes ao longo do calendário, reduzindo a sazonalidade tradicionalmente associada ao turismo de montanha.

Consolidação de um novo ciclo

Com a presença no LACTE 21, o Campos Hall inicia um novo ciclo de relacionamento com o mercado corporativo, buscando posicionar Campos do Jordão não apenas como destino turístico tradicional, mas como hub estruturado para eventos estratégicos.

A expectativa da gestão é atingir a projeção de movimentação econômica prevista e ampliar a participação do turismo de negócios na economia local, distribuindo fluxo e oportunidades para hotéis, restaurantes, transportadoras, empresas de montagem, tecnologia, audiovisual e demais fornecedores.

Ao integrar infraestrutura moderna, conectividade regional e apelo turístico consolidado, Campos do Jordão reforça sua ambição de ocupar espaço permanente no mapa nacional de eventos corporativos — com o Campos Hall como protagonista dessa transformação.