Férias no Museu: Folia de Reis Luz de Belém

A Folia de Reis Luz de Belém, de São Bento do Sapucaí-SP, foi organizada pelo artista Fábio Miguel e moradores do município, em 2015. Desde então, de 24 de dezembro a 6 de janeiro, caminha pelas ruas da cidade entoando louvores ao Menino Deus, passando pelas casas e presépios com música, danças e cantorias. A Folia de Reis, ou Reisado, é uma manifestação religiosa popular comemorada no dia de Santos Reis, 6 de janeiro, e representa a passagem dos Reis Magos Baltazar, Belchior e Gaspar, em visita ao menino Jesus. Aproveite para conhecer mais sobre a cultura do nosso país e entender nossas origens, se divertindo com a gente!

Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1.880 – Alto da Boa Vista – Campos do Jordão/SP)

Horário: sexta-feira, das 16h às 17h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$10,00 e meia R$5,00 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br

#SejaSolidário – O participante pode optar por contribuir com a doação de livros infanto-juvenis, que serão utilizados no projeto “A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado”