Emoldurado pela beleza da natureza, o Parque Bambuí convida os visitantes a uma jornada encantadora, onde trilhas sinuosas serpenteiam entre árvores centenárias, abrindo caminho para momentos de conexão e admiração. Sob a sombra destes majestosos guardiões da floresta, o amor pela vida selvagem floresce, enquanto corações se entrelaçam em meio ao esplendor natural.

Localizado ao lado do Hotel Toriba, este santuário verde abrange uma vasta área de 336 mil m², onde a serenidade dos lagos reflete o céu azul, e a sinfonia dos pássaros enche o ar com melodias suaves. É aqui, entre as nuances da flora e fauna típicas da região, que os amantes da natureza encontram refúgio e inspiração.

O Parque Bambuí oferece uma variedade de atrações que tornam a visita uma experiência inesquecível. Aqui estão algumas das principais:

MARIA FUMAÇA

O convite à aventura surge em forma de uma viagem nostálgica a bordo da Maria Fumaça, uma locomotiva de 1920 que conduz os corações apaixonados por uma jornada romântica através de paisagens deslumbrantes. O passeio, que normalmente custa R$ 40, é uma cortesia para os hóspedes do Hotel Toriba, um gesto de carinho que se funde com a magia do ambiente.

Para aqueles que desejam explorar a natureza de maneira mais íntima, o parque oferece trilhas pontilhadas por 3.541 árvores catalogadas, cada uma contando sua própria história. Sob a orientação do paisagismo cuidadoso de Rosa Kliass, as paisagens se transformam em cenários de conto de fadas em meio à vegetação exuberante e à fragrância das flores.

RESTAURANTE CASA BAMBUÍ

Ao final do passeio de Maria Fumaça, os visitantes tem acesso ao restaurante Casa Bambuí, um refúgio gastronômico onde os sabores se entrelaçam em harmonia com a natureza ao redor que com sua culinária sofisticada e diversificada atende a todos os paladares. O cardápio inclui uma ampla variedade de pratos, desde cortes de carne e frutos do mar até opções vegetarianas, oferecendo uma experiência gastronômica completa em meio à beleza natural do parque.

O restaurante oferece uma experiência, fundamentada no conceito de comida afetiva, proporcionando um ambiente acolhedor e especial onde os clientes podem desfrutar de momentos preciosos ao lado de pessoas queridas, saboreando cada momento.

VOO DOS PÁSSAROS

Uma das atrações mais tocantes do Parque Bambuí é a intervenção artística “Voo dos Pássaros”, uma criação do renomado artista visual Eduardo Srur. Composta por mais de 1000 gaiolas apreendidas pela Polícia Federal em operações contra o tráfico de animais silvestres, essa obra de arte inspiradora ecoa a mensagem de amor e preservação da vida selvagem.

A escultura em forma de árvore levanta questionamentos sobre a crueldade infligida aos animais que são aprisionados para o entretenimento humano. Ela convida o público a refletir sobre a triste realidade de milhares de pássaros enclausurados em gaiolas, destacando a urgência e a relevância da proteção da fauna brasileira.

GÅRD BAMBUÍ

Desde 2015, a GÅRD Microcervejaria Artesanal tem sido pioneira na criação e produção de cervejas especiais de alta qualidade, muitas das quais são inéditas no Brasil. Localizada em sua segunda unidade, no Parque Bambuí, destaca-se pela qualidade excepcional de suas cervejas e pela integração harmoniosa com a natureza, tornando-se uma das mais acolhedoras do país.

Seguindo a tradição da lei de pureza alemã, a GÅRD utiliza apenas os melhores ingredientes em suas receitas, produzindo pequenos lotes de estilos clássicos e variando seu cardápio mensalmente. Os lançamentos são anunciados em suas redes sociais, como Instagram e Facebook, proporcionando aos clientes acesso imediato às novidades.

Além disso, a cervejaria oferece uma régua de degustação com quatro estilos cuidadosamente selecionados, proporcionando uma experiência completa para os apreciadores de cerveja, além de chopes nos tamanhos de 300ml e 510ml, e garrafas de 473ml.

PASSEIO DE BIKES VINTAGE

Para você que adora pedalar e deseja viver uma experiência única em meio à natureza, o Parque Bambuí em Campos do Jordão, oferece uma oportunidade encantadora de explorar a beleza natural da região. Com bicicletas vintage disponíveis para retirada na recepção, você poderá embarcar em um passeio charmoso e nostálgico.

Essas bicicletas podem ser utilizadas por até 40 minutos e são adequadas para todos os visitantes a partir de 8 anos de idade, permitindo que famílias inteiras desfrutem juntas de um passeio recreativo e saudável. Percorra as trilhas tranquilas que serpenteiam entre os três lagos do parque, absorvendo a serenidade do ambiente em momentos de pura tranquilidade.

TRILHAS

Em meio à exuberância da natureza de Campos do Jordão, o Parque Bambuí convida você a desbravar suas trilhas encantadoras. Projetadas para proporcionar uma experiência imersiva e enriquecedora, essas trilhas são um convite ao contato direto com a natureza.

O parque possui 3 trilhas incríveis:

Trilha das Quedas: Com uma extensão de 1,17km, a Trilha das Quedas é uma opção leve e facilmente acessível. Acompanhando um dos cursos d’água que alimenta o Lago Bambuí, esta trilha encantadora apresenta várias quedas d’água e pontos para banho e refrescamento.

Durante o percurso, os visitantes podem apreciar a Fonte Winnetou, assim nomeada em homenagem ao cavalo dourado e caolho que, em 26 de março de 1944, escorregou em uma grota próxima à Casa Grande Toriba. Segundo relatos da Sra. Maria Elisa Arens Diederichsen (Lili), ao resgatar o corpo do animal, foi descoberta uma fonte de água pura e cristalina. Desde então, Lili passou a beber da água desta fonte diariamente, e a mesma ficou conhecida como Fonte Winnetou.

Trilha das Centenárias: Com uma extensão de 500m, a Trilha das Centenárias tem início onde termina a Trilha das Quedas. Considerada de nível moderado, esta trilha oferece um cenário deslumbrante através de um bosque de cedros centenários, reminiscente dos bosques canadenses, à beira de um grande lago. O percurso culmina na impressionante cachoeira da barragem.

Trilha Bambuí: Com 400m de extensão, a Trilha Bambuí tem início após a barragem e contorna o lago, passando por uma variedade de espécies de flora nativa. Atualmente em fase de estruturação, em breve estará pronta para ser explorada pelos visitantes, oferecendo uma experiência única em meio à natureza exuberante do Parque Bambuí.

Antes de iniciar sua aventura, certifique-se de estar preparado e respeitar as normas de segurança e preservação ambiental. Venha explorar as trilhas do Parque Bambuí e descubra um verdadeiro refúgio verdejante em meio à natureza de Campos do Jordão.

No Parque Bambuí, o amor floresce em cada detalhe, cada suspiro de admiração e cada momento compartilhado sob o céu estrelado de Campos do Jordão. É aqui, entre as árvores centenárias e os lagos serenos, que os corações se encontram e se apaixonam, unidos pelo vínculo eterno da natureza e do amor verdadeiro.

Informações e Valores:

Preço Especial até 30/04/2024: R$ 40 (para todos)

Preço Normal: R$ 80 | Meia Entrada: R$ 40

Incluso: Passeios de Maria-fumaça e de Barco

Horário de Funcionamento

Diariamente das 10h às 17h

Mais informações

(12) 99632-8449 – www.parquebambui.com.br

Endereço

R. Fausi Rachid, 872 – Jardim Toriba, Campos do Jordão – SP

Observações

MEIA ENTRADA: Crianças de 3 a 10 anos / Jordanenses / Estudantes / Professores / Militares / A partir de 60 anos. Crianças até 2 anos e portadores de necessidades especiais: GRATUITO.

IMPORTANTE: O Parque Bambuí não possui acessibilidade para portadores de necessidades especiais.

Hóspedes do Hotel Toriba possuem isenção do ingresso do parque, passeios de maria-fumaça e barco. Pagam Estacionamento.