Férias no Museu: História do Boi Encantado

Vamos conhecer a história do Boi Encantado? O espetáculo da Cia Griot apresenta por meio do teatro popular a origem do Auto do Bumba-Meu-Boi, festejo do Norte e Nordeste do Brasil. À medida que se dá o relato, o público se envolve no clima da própria festa aprendendo os ritmos e as toadas. Uma oportunidade única de conhecer essa faceta da nossa cultura e se divertir muito com o boi!

Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1.880 – Alto da Boa Vista – Campos do Jordão/SP)

Horário: domingo, das 11h às 12h

Informações: (12)3662-6000

Entrada: Gratuita

#SejaSolidário – O participante pode optar por contribuir com a doação de livros infanto-juvenis, que serão utilizados no projeto “A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado