Férias no Museu: As Peripécias do Mímico Andarilho

Na programação de férias, Museu e Auditório recebem o Mímico Andarilho. Com sua mala cheia de histórias e romantismo ele cria uma relação com o público por meio da insinuação do “pedido de colaborações”, realizando números de pantomima interativos usando como estímulo objetos que extrai da sua mala (um globo terrestre inflável, um quadro de Charles Chaplin e seu “Carlitos”, um quadro de um halterofilista…). Carlos Javkin conduzirá essa “brincadeira” com muita alegria e descontração! Traga a família toda!

Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1.880 – Alto da Boa Vista – Campos do Jordão/SP)

Horário: domingo, das 11h às 12h

Informações: (12)3662-6000

Entrada: gratuito

#SejaSolidário – O participante pode optar por contribuir com a doação de livros infanto-juvenis, que serão utilizados no projeto “A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado