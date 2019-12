Parada de Natal e Presença do Papai Noel 28/12/2019

O tema deste ano será o “Quebra Nozes”, em que visitantes e moradores irão acompanhar um enredo com elementos que exploram o lado lúdico do Natal. Estas apresentações são gratuitas e contagiam o clima de confraternização com o público presente em Campos no mês de Dezembro. As atrações do Parque se somam a encantadora decoração natalina e as apresentações musicais na Praça de Capivari, tonando a cidade com destino de Natal obrigatório no final do ano.

Presença do Papai Noel das 15h às 22hrs.