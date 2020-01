2° Pré-Carnaval da Esquina

O estabelecimento promove a segunda edição deste agitado evento, que inclui feijoada, bebidas, abadá e muita animação. Além do tradicional prato brasileiro, o cardápio da festa também vai contar com porções e melancia. E para refrescar ainda mais a temperatura da montanha, o Pré-Carnaval vai ter Open Bar com chope, batida de limão, suco, água e refrigerante.

Programe-se

Dia: Sábado, 15 de fevereiro de 2020

Horário: das 12h às 18h

Local: Bar Esquina do Djalma

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 149 – Capivari, Campos do Jordão

Valor do Abadá: 1º Lote R$150

Venda na internet: https://www.sympla.com.br/2-pre-carnaval-da-esquina__762458