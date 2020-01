Duo Rios-Araújo de Violão e Violino

O evento faz parte da programação do projeto Férias no Museu, que promove atrações diárias durante o mês de Janeiro no Museu Felícia Leirner.

Programe-se

Duo Rios-Araújo

Dia: Sexta, 24 de Janeiro de 2020

Horário: 16h

Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1.880 – Alto da Boa Vista – Campos do Jordão

Entrada: Inteira R$10,00 e meia R$5,00 (estudante e idoso)

O participante pode optar por contribuir com a doação de livros infanto-juvenis, que serão utilizados no projeto “A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado”.