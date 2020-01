Recital com Tenor Marcello Vannucci e Soprano Cláudia Neves

Confira o programa do recital

Con te partirò (Francesco Sartori, Lucio Quarantotto) DUETO

Caruso (Lucio Dalla)

Non ti scordar di me (Ernesto de Curtis, Domenico Furnò)

Core ‘ngrato (Salvatore Cardillo, Riccardo Cordiferro)

‘O sole mio (Eduardo di Capua, Giovanni Capurro, Alfredo Mazzucchi)

Ti voglio tanto bene (Ernesto de Curtis, Domenico Furnò)

Perhaps love (John Denver)

Granada (Agustín Lara)

All I ask of you (Andrew Lloyd Webber) DUETO

Nessun dorma (Giacomo Puccini, Giuseppe Adami, Renato Simoni)

O mio babbino caro (Giacomo Puccini, Giovacchino Forzano) SOPRANO

Valsa de Musetta (Giacomo Puccini, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa) SOPRANO

Volare (Domenico Modugno, Franco Migliacci)