3° Corso de Carnaval AVA em Campos do Jordão

Vem aí o terceiro Corso de Carnaval da AVA – Associação de Veículos Antigos de Campos do Jordão, que acontecerá no dia 24 de fevereiro (segunda-feira), a partir das 10,30h na Praça dos Pinhos Bravo em Capivari. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, Secretaria de Turismo. Fundação Lia Maria Aguiar e colaboração de Sérgio Garcia, CAAT, e Antigos de Pinda. Convidamos a todos a participarem, não há inscrições. Compareçam e convidem os seus amigos. Não Percam. Compartilhem este vídeo, por favor. Espero vocês por lá.