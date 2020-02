Apresentação de Mariana Valença

A mezzo soprano Mariana Valença canta na Sala Lareira às 19h, interpretando apenas canções brasileiras. Acompanhada do pianista Antonio Luiz Barker, a cantora inicia o programa com “Ó abre alas”, de Chiquinha Gonzaga, a primeira marcha carnavalesca da história, que foi composta em 1899. O repertório conta ainda com canções que fazem parte da história cultural brasileira como “Pastorinhas”, a conhecida marcha-rancho de Noel Rosa e João de Barro, o Braguinha, grande sucesso do carnaval de 1938. Também fazem parte do programa clássicos do paraense Waldemar Henrique – entre eles “Tamba-tajá” – e ainda canções de Heckel Tavares, Jayme Ovalle e Lupicínio Rodrigues.

Programe-se

Recital com a mezzo soprano Mariana Valença

Dia: Sábado, 22 de Fevereiro de 2020

Horário: 19h

Local: Hotel Toriba – Sala Lareira

Endereço: Ernesto Diederichsen 2962, Campos do Jordão

Ingressos: Gratuitos para hóspedes do hotel. Para não-hóspedes R$ 50,00 (valor abatido em caso de consumo nos restaurantes e bares do hotel)