Carnaval 2020: Demônios da Garoa

Reconhecido pelo Guinness Book, em 1994, como o conjunto mais antigo em atividade no mundo, o grupo tocará grandes sucessos, conhecidos nestes incríveis 76 anos de carreira. Com seu estilo e marca própria, os sambistas irão mostrar muito bom humor e carisma, através das músicas que marcaram o cotidiano paulista. A segunda-feira de Carnaval vai ficar muito animada com com as vozes inconfundíveis dos músicos, que irão mostrar arranjos bem estruturados e repertório exclusivo, agradando a todas as idades. Atualmente o grupo é formado por Izael (timba), Sérgio Rosa (afoxé), Ricardinho (pandeiro), Canhotinho (cavaquinho) e Dedé Paraizo (violão sete cordas).

Abertura Harmonia Band

Entre as 19h e 19h40, o grupo Harmonia Band vai estar no foyer do Auditório. E irá recepcionar o público do show do Demônios da Garoa em Campos.

Nesta apresentação, o grupo vai tocar seu repertório com as tradicionais marchinhas de Carnaval.