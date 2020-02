Carnaval Cultural 2020 – A Música do Cinema – Cia Filarmônica

Com propósito de reunir “as mais belas canções de filmes inesquecíveis”, o espetáculo mostra desde trilhas dos filmes Cinema Paradiso, Perfume de Mulher, Perdidos na noite, Hair e Golpe de mestre, até colagens de suspense (Psicose/Tubarão/Missão impossível) e faroeste (Da terra nascem os homens/Sete homens e um destino).

A Música do Cinema é conduzido por piano, violino, violão, percussão, bateria, guitarra, baixo e vozes. Cenas no telão. Efeitos especiais e encenações de teatro de sombra completam o espetáculo.

No repertório, estão ainda A Ponte do Rio Kwai, Luzes da ribalta, Cantando na chuva, Casablanca, O Mágico de Oz, A noviça rebelde, E o vento levou, Moon River, Em algum lugar do passado, A primeira noite de um homem, Butch Cassid and Sandance Kid, Perdidos na noite, Hair, Uma mulher para dois e Diários de motocicleta.

Dia: 23 de Fevereiro

Horário: 19h30

Local: Tênis Clube Campos do Jordão

Endereço: Av. Paulo Ribas, 76 – Capivari, Campos do Jordão

Telefone: (12) 3663-1313

Ingressos à venda no Chocolate Spinassi / Capivari e no local R$ 90,00 inteira e R$ 45,00 meia entrada

Mais informações: (11) 99500-3071