Circo Las Vegas – Campos do Jordão 08/02/2020

Os jordanenses e turistas brasileiros que visitarem o Campos do Jordão (SP) recebem nesta sexta-feira (7), para uma curta temporada o Circo Las Vegas. A estreia acontece 20h30. Segundo a direção do circo, que volta a cidade após a dois anos, o público vai poder assistir um moderno espetáculo com artistas nacionais e internacionais, palhaços, super heróis, números aéreos com tecidos, truques de mágica, manobras arriscadas dos trapezistas, o emocionante Globo da Morte e mais super shows, entre eles Baby Shark e Frozem.

As apresentações acontecem sempre de terça a domingo com início às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, também em duas outras sessões, às 16h e às 18h. Os ingressos com o print da tela da página do circo no Facebook custam R$ 10,00. Na venda de ingressos na bilheteria o Circo adota a política da meia-entrada para idosos, estudantes, menores de 12 anos e professores. Crianças de até dois anos não pagam.