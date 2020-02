Encontros com Arte: Figureiras de Taubaté

A figureira Adriane Sampaio, integrante da Casa do Figureiro de Taubaté (SP), estará no Museu e Auditório para uma vivência muito especial! Fruto de uma tradição repassada de geração em geração, por mais de 150 anos, os figureiros de Taubaté recriam em barro cru animais e figuras do seu dia a dia, tendo no “Pavão de Cauda em Relevo” o seu maior símbolo, e sido eleito e premiado em 1979 como emblema do artesanato paulista. Na oficina, os participantes poderão moldar e pintar seu próprio pavão utilizando as mesmas técnicas dos figureiros e, ao final, levá-lo para casa. Venha conhecer esse patrimônio e se apaixonar pelas peças tão características de nossa região!

Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1.880 – Alto da Boa Vista – Campos do Jordão/SP)

Horário: sábado, das 14h às 17h

Inscrições: pelo telefone

Vagas: até 15 participantes

Informações: (12) 3662-6000

Classificação: 10 anos

Entrada: inteira R$10,00 e meia R$5,00 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br

#SejaSolidário – O participante pode optar por contribuir com a doação de livros infanto-juvenis, que serão utilizados no projeto “A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado”