Família no Museu: Contação de História Interativa: Pierrot, Colombina e Arlequim 22/02/2020

Inspirado na mais conhecida história de amor de Carnaval, o público será convidado a dar vida ao Pierrot, à Colombina e ao Arlequim em uma divertida peça com estilo teatral Commedia dellArt, por meio de uma caracterização com adereços e com o acompanhamento da marchinha que conta a história desse triângulo amoroso e de um baile de carnaval.

Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1.880 – Alto da Boa Vista – Campos do Jordão/SP)

Horário: sábado e domingo, 16/02, das 15h às 16h e 22 e 23/02, das 11h às 12h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$10,00 e meia R$5,00 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br

#SejaSolidário – O participante pode optar por contribuir com a doação de livros infanto-juvenis, que serão utilizados no projeto “A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado”