Matinê de Carnaval – Turma da Mônica

Pelo oitavo ano, o Fundo Social de Campos do Jordão realiza o Carnaval da Turma da Mônica. As famílias jordanenses e visitantes poderão se divertir no matinê que vai acontecer no dia 22 (sábado) das 14 às 18h00. A festa de carnaval será no Centro de Eventos André Franco Montoro que fica localizado no bairro de Abernéssia, ao lado do Ginásio Esportivo. Personagens da Turma da Mônica estarão presentes para tirar fotos com as crianças. Também haverá concurso de fantasias para crianças em duas categorias, de 4 a 7 anos e de 8 a 12 anos. As inscrições para o concurso serão realizadas no próprio Centro de Eventos no dia da festa.

A entrada é gratuita!

