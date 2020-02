Museu e Auditório recebem, no sábado de Carnaval, o teatro infantil “Chiquinha Gonzaga, A Menina Faceira”. O espetáculo conta as diversas facetas da artista, como a Chica Menina, a Chica Moça e a Chica Senhora. Ainda, a partir do seu universo musical, apresenta a história da famosa compositora por meio de três vendedores de rua, acompanhados por um pianeiro da época.

Bonecos com instrumentos encenam algumas peripécias da infância, situações pitorescas da vida e momentos lúdicos das criações de Chiquinha. A peça recebeu a indicação de melhor dramaturgia pelo Prêmio São Paulo de teatro para a infância e juventude e também indicação de melhor espetáculo pelo Guia da folha. Além de receber o Prêmio PROAC Circulação do Estado de São Paulo.

Dia: Sábado, 22 de Fevereiro de 2020

Horário: das 19h às 20h

Entrada: Inteira R$ 20,00, Meia R$ 10,00 e Jordanense R$ 15,00

Ingressos: No local

Venda on-line: www.sympla.com.br/chiquinhagonzaga