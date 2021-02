Ação Virtual – Fora da Caixa – Processo Criativo: do Barro ao Bronze

Com referência à semana de Arte Moderna de 1922, falaremos sobre o artista ítalo-brasileiro Victor Brecheret, um renomado escultor que tanto influenciou na arte da escultora Felícia Leirner, iniciando-a no ramo artístico por meio de conceitos de obras em bronze e granito. O objetivo desta atividade, além de mostrar um pouco da história do artista, é o de apresentar o passo a passo de uma obra produzida em bronze, desde o processo criativo no barro até a finalização nas casas de fundição.

O projeto Fora da Caixa, que acontece mensalmente em uma praça pública de Campos do Jordão, ganhou versões virtuais durante a pandemia, mas não deixou de aproximar os espaços culturais do jordanense, trazendo ações educativas e artistas locais.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: sábado, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito