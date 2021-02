ÁRIAS DE ÓPERAS – TORIBA MUSICAL

CAROL OSTERNACK, mezzo soprano

ANTONIO LUIZ BARKER, piano, direção musical

Programa:

• Francesco P. Tosti – Sogno

• Francesco P. Tosti – Malia

• Heitor Villa-Lobos, Alfredo Teixeira – Canção do poeta do século XVIII

• Frédéric Chopin – Tristesse

• Karl Jenkins – Ave Verum

• Andrew Lloyd Webber – Wishing you´re somehow here again (musical O Fantasma da Ópera)

• Leonard Bernstein – Somewhere (musical West Side Story)

• Camille Saint-Saëns – Mon coeur s’ouvre a ta voix (ópera Sansão e Dalila)

• Jules Massenet – Va! Laisse couler mes larmes (ópera Werther)

• Giuseppe Verdi – Stride la vampa (ópera Il Trovatore)

• Georges Bizet – Habanera (ópera Carmen)

• Georges Bizet – Seguidilla (ópera Carmen)

Carol Osternack, Mezzo Soprano – Iniciou seus estudos de canto lírico aos 16 anos. Foi aluna da Mestra Neyde Thomas e, atualmente é orientada pela Mestra Luciana Melamed. Em 2013 participou do Concurso Internacional de Canto Maria Callas em São Paulo, ficando entre os finalistas a nível internacional. Em 2014, foi solista da ópera Die Schöne und Getreue Ariadne, interpretando os papéis de Evanthes e Bacchus, sob regência de Luís Otávio Santos. Em 2015, foi solista na ópera Suor Angélica, interpretando a Madre Superiora, sob regência de Alessandro Sangiorgi. Em 2017, fez sua estreia como solista no Teatro Guaira durante o Festival de Ópera do Paraná, atuando sob regência de Paulo Barreto na ópera A Flauta Mágica de Mozart, interpretando a Segunda Dama, e no concerto da ópera Carmen de Bizet, interpretando Mercedes. Ainda em 2017, foi a única brasileira selecionada na masterclass de Canto Avançado da soprano italiana Luciana Serra, em Salzburgo, Áustria. Em 2018, durante o Festival Internacional de Música de Londrina, sob regência de Daisuke Soga, atuou como solista na ópera Hansel und Gretel de Humperdinck interpretando Hansel, e atuou como solista no concerto da ópera Carmen de Bizet interpretando Mercedes. Em 2019, entre outras apresentações, atuou como solista Festival de Música de Curitiba, no Festival de Ópera do Paraná e no Festival Folclórico de Rzeszow, na Polônia. Formada em Licenciatura em Música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, participa dos corais Santa Rita e ArtEncanto de Curitiba, atuando como cantora e preparadora vocal.